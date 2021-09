FORTVILET: Bjørn Starholm har solgt en bil og ville flytte Autopass-avtalen over på doningen som står ved siden av ham, men det viste seg å være lettere sagt enn gjort.

Sliter med å komme i kontakt med Autopass-utsteder: − Helt uakseptabelt

Bjørn Starholm (64) brukte en uke for å få kontakt med Fremtind Service, tidligere Fjellinjen. Rundt 3000 personer henvender seg nå til Autopass-utstederen daglig.

Av Stella Bugge

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fremtind Service har flyttet alle kundedataene over på et nytt system, slik bompengereformen pålegger dem, men mange kunder sliter med å komme inn på «Min side» hvor man blant annet kan melde fra om bilsalg og si opp avtaler.

Starholm forteller at han satt én time og 15 minutter i telefonkø uten å komme gjennom, og en titt på Fremtind Service sin Facebook side viser at han ikke er alene. Meldingene her tyder ikke på at selskapet lever opp til firmanavnet.

– Uakseptabelt

– Denne måten å gjøre seg utilgjengelig på er spesiell. Dette er jo helt uakseptabelt, sier Starholm som forteller at han også har sendt tre henvendelser gjennom «kontaktskjema» på selskapets nettside uten å få svar og forsøkt å nå dem på chat.

– Jeg har forsøkt å flytte avtalen fra en bil jeg solgte onsdag i forrige uke, uten hell. Ny eier kjører på min avtale, og det får jeg ikke gjort noe med, sier 64-åringen til VG tirsdag kveld.

Selve brikken har han fjernet, men avtalen – og dermed regningene – fortsatte å løpe i hans navn.

Først da VG viderebrakte Starhoms navn til informasjonsavdelingen, ble han onsdag kontaktet av Fremtind Service og fikk flyttet avtalen over til den nye bilen.

Må bruke lenke

For å komme inn på den nye «Min side», må man benytte lenken som Fremtind Service sier de har sendt til kundene. Prøver man å logge inn direkte på nettsiden, risikerer man å opprette en ny profil. Og da blir det krøll.

– Jeg har ikke mottatt noen e-post med lenke og kom følgelig ikke inn, sier Røyken-mannen som mener han har stålkontroll på alt som kommer inn i mailboksen.

Årsaken til at alle kundene må over på et nytt system er bompengereformen, som skiller utstederrollen fra bompengeselskapene.

– En forutsetning for å drive utstedervirksomhet er at utstederen tar i bruk en egen teknisk løsning. Fremtind Service tok i bruk sin nye løsning nå i september. Løsningen fungerer i all hovedsak som forventet. Men ny innlogging til «Min side» uten å kunne benytte fødselsnummer har skapt utfordringer og ført til svært mange henvendelser og lange ventetider på vårt kundesenter, sier kommunikasjonsansvarlig Tone Hansen Finstad til VG.

Hun understreker at kundene ikke skal bli skadelidende.

3000 henvendelser daglig

– De siste ukene har vi fått mer enn 3000 henvendelser per dag fordelt på telefon, chat og e-post. Dette er mer enn dobbelt så mye som normalt, sier Finstad og forteller at de har 30 kundebehandlere som jobber på spreng.

I fjor kjøpte Fremtind Forsikring Fjellinjen Utsteder AS, døpte om firmaet til Fremtind Service, og betjener nå 760.000 Autopass-kunder som har til sammen 1,1 millioner biler. En Autopass-utsteder er et selskap som inngår Autopass-avtaler med bilistene, leverer bombrikker og innkrever betaling for bompasseringene.

– Alle kundene er migrert over på nytt system og alle skal ha tilgang til «Min side», men det er noen som av ulike årsaker ikke har fått e-post og de prøver vi å hjelpe med å komme inn, sier Finstad som opplyser at mer enn 600.000 av firmaets 760.000 kunder er registrert med en e-postadresse.

– Hvorfor kan man ikke logge inn direkte via Bank ID på hjemmesiden – hvis man selv legger inn personnummeret?

– Dette hadde selvsagt vært en god løsning. Dessverre har vi ikke hatt anledning til å lagre fødselsnummer på kundene våre og det er derfor ikke mulig, sier Finstad.

To minutter

På «Min side» kan man endre bilnummeret knyttet til avtalen, se alle bompasseringene og fakturaer samt endre egen kontaktinfo.

– Hva er deres kommentar til at folk ikke oppnår kontakt med Fremtind Service selv om de sitter en time og 15 min i telefonkø?

– Fremtind Service har som mål at alle henvendelser skal besvares innen to minutter. Det er på ingen måte tilfredsstillende for oss at kundene våre sliter med å få kontakt med oss.