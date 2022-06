Rystad Energy har en database over olje- og gassprosjekter. Den viser at selskapene trolig vil få rundt 40 prosjekter godkjent under den gunstige oljeskattepakken.

Det er WWF som har hentet ut oversikten for VG. Utregningen viser at disse prosjektene har olje og gass som vil slippe ut 1200 millioner tonn CO2 ved forbrenning. Det er 24 ganger hele Norges utslipp i 2020.

Utslippene dette vil føre til på norsk sokkel er ukjent. Et anslag vil være 24 millioner tonn CO2, dersom løsninger som havvind, landstrøm eller karbonfangst ikke brukes mer enn i dag.