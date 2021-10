Erna Solberg: − Det er trist

Erna Solberg (H) er snart ferdig som statsminister, og planlegger for et regjeringsskifte torsdag. I opposisjon skal Høyre gjøre det beste for landet, sier Solberg.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er selvfølgelig trist. Det er trist å måtte forlate roret når det går godt i norsk økonomi, sier Solberg under en pressekonferanse tirsdag.

Hun fortsetter:

– Men det tristeste er at jeg har hatt mye fokus på at en regjering er et team, vi er et fellesskap, står bak beslutningene.

Tirsdag møtte Erna Solberg på slottet for å levere sin avskjedssøknad.

– Jeg har levert min avskjedssøknad, kongen har akseptert den. På denne måten vil min regjering bidra til et ryddig skifte i tråd med lover regler og god norsk tradisjon, sier Solberg.

Samme ettermiddag kom Ap-Leder ut fra sin audiens hos kong Harald på slottet. Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum legger frem sin regjeringsplattform onsdag klokken 14, mens selve regjeringsskiftet skjer torsdag.

Enn synlig fornøyd Ap-leder Jonas Gahr Støre kom ut fra sin audiens hos kong Harald på Slottet tirsdag ettermiddag.

– Stolt

Til pressen sier Solberg at hun er stolt etter sine åtte år i regjering:

– Vi har jobbet for å skape et mer bærekraftig Norge, både sosialt, økonomisk og klimamessig ikke minst. Åtte år er en lang tid.

Solberg sier videre at at Høyre kommer til å føre en tydelig, men konstruktiv opposisjonspolitikk.

– I opposisjon gjør vi alltid det beste for landet, ikke bare for å markere eget parti. Det er innstillingen vi vil gå til stortinget med.

Den avtroppende statsministeren viser til store utfordringer da de begynte arbeidet i 2013: Kunnskap i skolen, veiutbygging - og en opprustning av politiet.

– Jeg er stolt av at vi på veldig mange av disse områdene har Norge tatt mange steg i riktig retning.

I sin siste pressekonferanse som statsminister sier Solberg at hun er takknemlig.

– Jeg tenker jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å styre Norge i åtte år, det er få forunt. Det er noen få personer som har fått sitte så lenge og se resultater av politikken vår.