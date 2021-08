PÅ TUR: Ap-leder Jonas Gahr Støre var på Ulefoss denne uken. Ap holder stand som største parti. Foto: Fredrik Solstad

Ny måling: Fortsatt langt unna Sps drømmeregjering

Ap-leder Jonas Gahr Støre har stø kurs mot statsministerposten, men Senterpartiets drøm om en topartiregjering er for øyeblikket ikke i nærheten av å gå i oppfyllelse.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

I målingen utført for Klassekampen og Nationen får Sp og Ap til sammen 74 mandater, 11 unna det som kreves for å få flertall på Stortinget. Partiene er dermed avhengig av støtte fra SV, som ville ha fått 15 mandater hvis målingen var valgresultatet.

Det er små svingninger i målingen, der Senterpartiets nedgang på 1,1 prosentpoeng til en oppslutning på 15,8 prosent er den største. Det er innenfor feilmarginen.

Tror ikke de kommer utenom SV

– Slik målingene er i dag, er det ingen grunn til å tro at de kan komme utenom SV, sier SV-leder Audun Lysbakken til Klassekampen.

Lysbakken har i et intervju med VG denne uken gitt tydelig beskjed om at en regjering med Ap og Sp ikke kan ta SVs støtte for gitt, og at han vil blokkere Sp-lederens ønske om at en slik regjering skal kunne samarbeide også med høyresiden.

Arbeiderpartiet er fortsatt størst med sine 23,7 prosent, mens Erna Solbergs Høyre får en oppslutning på 20,8 prosent.

Til tross for at Venstre klatrer over sperregrensa til en oppslutning på 4,5 prosent, er de borgerlige langt unna flertall. De fire partiene på borgerlig side ville ha fått 63 mandater, så selv om også KrF skulle klare å komme seg over sperregrensa, virker flertallet fjernt.

Valgkampens første statsministerduell mellom både Støre, Solberg og Vedum kan du se på VGTV førstkommende mandag kl 20.

Små endringer

Slik er partienes oppslutning (endring fra juli i parentes): Rødt 5,3 (-0,7), SV 8,6 (-0,2), Ap 23,7 (-0,1), Sp 15,8 (-1,1), MDG 4,5 (+0,6), KrF 2,8 (-0,3), Venstre 4,5 (+0,6), Høyre 20,8 (+0,6), Frp 10,9 (+0,6) og andre 3 (uendret).

Målingen er gjennomført av Norfakta 3. og 4. august, og et representant utvalg på 1.001 personer er spurt.

Feilmarginen ligger mellom 1,1 og 2,6 prosent og øker som vanlig med partienes oppslutning.