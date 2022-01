ULLENSAKER: Kommunen har nå gjort grep som gjør at tilgangen på helsepersonell ikke lenger er kritisk. – Det var særlig innenfor smittesporing og vaksinering det var trangt om personalet, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) til VG.

Fem av landets kommuner meldte om kritisk mangel på helsepersonell – nå har de snudd

Helsedirektoratet sa 172 kommuner meldte om utfordrende eller kritisk personellmangel. Men kun fem av dem hadde meldt om kritisk mangel – og ingen av dem har det nå lenger.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Hvor presset helsetjenestene i kommunene er, kan være med å avgjøre tiltakene i Norge etter 14. januar.

I et beredskapsmøte med FHI, statsforvalterne og de regionale helseforetakene forrige onsdag, påpekte helsedirektør Bjørn Guldvog at Norge må ha «tilstrekkelige nasjonale tiltak» til å flate ut en forestående smittebølge.

En av grunnene var at rundt halvparten av norske kommuner hadde meldt om «betydelige utfordringer» med tilgang til helsepersonell.

Han trakk frem at 172 kommuner hadde meldt om «utfordrende eller kritisk» tilgang på personell og kritisk kompetanse.

– Denne uken rapporterte 172 kommuner til Helsedirektoratet at tilgangen på personell og kritisk kompetanse er utfordrende eller kritisk. Det tar vi på alvor, sa også helseministeren til VG i forrige uke.

VG ba om innsyn i oversikten. Det var fem kommuner som hadde varslet om «kritisk» mangel, og samtlige sier nå at situasjonen har bedret seg.

Dette hadde kommunene svart

Helsedirektoratet kartla mangelen i en undersøkelse i starten av januar. Da ba de blant annet kommunene rapportere om «tilgangen til personell og kritisk kompetanse» var «god», «utfordrende» eller «kritisk».

158 kommuner svarte at de hadde god tilgang på helsepersonell og kritisk kompetanse.

167 meldte at de hadde utfordringer.

De fem kommunene som svarte at situasjonen var «kritisk» var Moss, Øygarden, Sør-Varanger, Alver og Ullensaker. Mandag sier samtlige til VG at situasjonen ikke lenger er kritisk.

– Vi var inne i en periode med både høyt smittetrykk og høyt sykefravær på grunn av andre sesongsykdommer og RS-viruset. Nå har situasjonen bedret seg noe og situasjonen er ikke lenger kritisk, men det er fremdeles et høyt press etter at vi har stått i pandemien så lenge, sier ordfører Tom Georg Indrevik (H) i Øygarden kommune til VG.

Her kan du se hva kommunene svarte i Helsedirektoratets undersøkelse:

– Personellmangelen gjelder spesielt helse, men vi har også hatt problemer innenfor skole. Særlig før jul var det vanskelig å holde i gang all aktivitet innenfor skole og utdanning. Dette tok vi konsekvensene av og vurderte totalt sett situasjonen til å være kritisk, sier han.

Ullensaker håper skjenkestoppen oppheves

– Nå er det gjort noen grep, og vi anser ikke situasjonen som like kritisk. Det var særlig innenfor smittesporing og vaksinering det var trangt om personalet, sier ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) i Ullensaker.

Schumacer håper nå at den nasjonale skjenkestoppen oppheves. Han begrunner det i at tiltaksbyrden har vært stor for bransjen i hans kommune og det urbane Østlandet over lang tid.

– Jeg håper at den blir opphevet nå, i alle fall slik at restaurantbransjen kan servere noen glass vin til maten. Det vil bety mye for bransjen, sier han.

Ordfører i Ullensaker, Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap), melder ikke lenger at situasjonen er kritisk. Han sier at de blant annet har fått en ny digital funksjon på smittesporing og omprioritert personell.

Moss og Alver: Ikke lenger kritisk

Moss sier at kommunen mandag avleverte en ny situasjonsrapport der de beskriver situasjonen som sårbar og utfordrende, men ikke lenger kritisk.

– Vi har over flere måneder rapportert at tilgangen på helsepersonell, institusjoner og hjemmepersonell har vært utfordrende, men i desember var den betydelig forverret. Da var det mer enn 25 prosent fravær på enkelte avdelinger, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap) i Moss.

ANNET NIVÅ NÅ: Ordfører i Moss, Hanne Tollerud (Ap), sier til VG at det høye fraværet i desember førte utskrivninger fra sykehuset som vi måtte ta hånd om til at det måtte etableres flere dobbeltrom på sykehjem

Alver-ordføreren sier at de har hatt et høyt sykefravær både i helse- og oppvekstsektoren siden før jul, men at fraværet har gått ned fra forrige uke til nå.

– Vi har ikke lenger en kritisk bemanningssituasjon, men har nå rapportert at det er utfordrende på alle punkter, sier ordfører Sara Sekkingstad (Sp) i Alver kommune.

– Det at vi rapporterer at det er kritisk betyr ikke at det er krise. Strikken er strukket veldig langt over lang tid. Vi var veldig nær å måtte ta ned helsetilbudet, men vi kom ikke dit, sier Alver-ordføreren.

Sør-Varanger sier de hadde kritisk mangel på kompetanse på smittesporing utover i uke 52. Nå beskriver de den som krevende.

– Vi hadde flere smittetilfeller og flere positive prøver. Men nå har vi omorganisert stillinger internt i kommunen og frikjøpt en person 100 prosent fra sine arbeidsoppgaver, sier ordfører Lena Norum Bergeng (Ap) i Sør-Varanger.

Nakstad om når tiltak kan fjernes

På spørsmål om hvor mange kommuner som må melde at situasjonen er god før det ikke er behov for nasjonale tiltak lenger, svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad:

– Det er ikke antallet kommuner men hvor mange som bor i dem og hvilken situasjon de er i som er mest avgjørende. Per i dag utsettes fortsatt mange operasjoner ved sykehusene og mange befolkningsrike kommuner rapporterer om utfordrende tilgang til personell og kompetanse, sier Nakstad.

Han sier at mange kommuner sliter med å rekruttere personell til ledige stillinger for å bemanne legevakter, helseinstitusjoner og hjemmetjenester.

– Det betyr at det personellet som er i jobb og skal sikre et forsvarlige tjenestetilbud er betydelig belastet. Så fort sykdomsbyrden avtar og driften av den kommunale og statlige helsetjenesten normaliseres, vil det i liten grad være behov for nasjonale smittebegrensende tiltak, svarer Nakstad.