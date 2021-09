Les dagens VG her!

Etter utallige turer til steder der ingen skulle tru at nokon kunne bu, har Oddgeir Bruaset (76) blitt storbyfrelst. Det eneste han ikke liker med sitt nye liv, er at han begynner å bli gammel.

Mange sliter med luft i magen. Det kan gi alt fra små ubehag til uutholdelige smerter. Heldigvis finnes det noen grep man kan gjøre her og nå, men også for å forebygge luft i magen. Les rådene her.

Bistandsadvokat John Christian Elden krever at mannen som er siktet for Tengs-drapet sjekkes opp mot Espås-drapet i Geiranger. Nå svarer politiet at de vil gjøre dette, men understreker at han ikke er mistenkt.

Venninnetur, guttetur eller romantisk tur. Høsthelgene kan bli noen av årets aller fineste. Storby, småby, sjø eller fjell. Vi gir deg ideer fra Lindesnes til Lyngenfjord, via Sverige og Danmark.

Og fotball-landslaget slo Latvia 0–2 på sin vei mot VM-kvalik. Les mer her.

