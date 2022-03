Krysset utenfor Russlands ambassade får navnet «Ukrainas plass»

DØPES: Dette krysset utenfor Russlands ambassade blir nå «Ukrainas plass

Krysset utenfor Russlands ambassade i Oslo vil uformelt få navnet «Ukrainas plass». Det er klart etter at bydelsutvalget i Bydel Frogner tirsdag gikk inn for å gi krysset utenfor ambassaden et navn.

Det melder Aftenposten. Men bydelspolitikerne lot ifølge avisen være å døpe om en lang strekning på Drammensveien til «Ukrainas gate.»

Vedtaket innebærer ikke at noen får noen får ny adresse. Men det kan settes opp et informasjonsskilt om at plassen har fått dette navnet, som omtales som en uformell tittel, skriver avisen.

Fra før har Spikersuppa og Vestkanttorget slike uformelle navn.

– En tidligere ikke navngitt plass har nå fått et navn, sier nestleder av Frogner bydelsutvalg, Carl-Henrik Bastiansen (H), til VG.

Han forteller at en enstemmig bydelsutvalg sto bak avgjørelsen.

Forslaget ble fremmet som en reaksjon på Russlands invasjon i Ukraina. MDGs gruppeleder i bydelsutvalget, Maja K. Rynning, kalte forslaget en «liten, om enn symbolsk, viktig handling.»

Det var MDG som først foreslo at Drammensveien fra Solli Plass til Bygdøy allé burde hete Ukrainas gate. Det ville bety at 1,5 kilometer av Drammensveien – mellom Skillebekk og Skarpsno – ville fått nytt navn. Hvis dette hadde blitt vedtatt, ville adressen til den russiske ambassaden ha blitt endret.

– Det ville medført en stor endring for mange mennesker som bor i gaten og virksomheter som driver der og det ville også vært en sak for bystyret, sier Bastiansen.

Kompromisset var å kun navngi plassen.

- Det symbolske er det viktige, og kunne fatte et vedtak og gjennomføre det. Plassen har nå fått et navn og heter det fra og med i dag. Alt er klargjort, nå er det bare å vente på produksjonstiden av skiltet, sier Bastiansen.

Det har også vært en diskusjon i Danmark om å døpe om gaten utenfor den russiske ambassaden i København fra «Kristianiagade» til «Ukrainegade».

Da svarte Russlands ambassaden på Twitter at de ville minne om at navnet Kristianiagade symboliserte det gode forholdet mellom Danmark og Norge:

– Angående den pågående diskusjonen, vil Russlands ambassade minne om at Kristianiagade har det tidligere navnet på Norges hovedstad og symboliserer det historiske båndet og gode forholdet mellom Danmark og Norge, skrev de.

