Les dagens VG her!

Han var jomfru til han var over 20 for å tekkes sin mor, men siden levde han i et åpent forhold som tillot fri sex på turné. Nå forteller trubadur Jan Eggum ærlig om oppturer og nedturer både på og bak scenen.

Publisert: Nå nettopp

– Det beste med å gå gjennom livet sitt er å få ting på plass. Jeg ble når jeg ble 60 spurt om å skrive biografi, men da syntes jeg det var altfor tidlig. Nå har jeg sammen med forfatteren, Geir Rakvaag, spurt alle, eller i alle fall veldig mange, av dem jeg har kjent i alle disse årene om innspill for å bekrefte at det historiske har blitt riktige, at det var slik det var. Da får du alt på plass, sier Eggum fornøyd. Les intervjuet her.

Planlegger du høstferie i utlandet? Her er reglene som gjelder nå – både i landet du skal reise til og når du skal hjem til Norge.

En ny regjering vil trolig gjøre bensin og diesel dyrere – for at Norge skal nå klimamålene. Samtidig er de under press for å skjerme distriktene. Bilorganisasjonen NAF, har følgende forslag til hvordan denne nøtten kan knekkes: Kommuner som ligger langt unna nærmeste folkerike sentrum, bør skjermes for økning i den neste åtteårsperioden.

Og hoppkomiteen i Norges skiforbund stiller seg nå bak et nytt forslag som vil gjøre at Clas Brede Bråthen (52) fortsetter som sjef på hopplandslaget. Det kommer frem i et brev som hopplandslagets sponsorer mottok i helgen.

Dette og mer til i dagens VG!