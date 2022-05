INGEN FERIETUR: Janja så fram til å ta med barna Liam, Jon og Anna for å besøke bestemoren i Slovenia for første gang siden 2017. Men de vil ikke få passene sine i tide til den planlagte turen.

Pass-krise før sommeren: − Barna får ikke møte bestemoren sin

Trebarnsmoren Janja Kovieza (37) trodde hun var ute i god tid da hun bestilte passtime til barna. Den økte leveringstiden fører imidlertid til at turen til familien i Slovenia må avlyses. – Veldig trist for barna, sier hun.

Av Vilde Haugen

Da Janja Kovieza ville fornye barnas pass på Grålum politistasjon i fjor høst, fikk hun beskjed om å vente. Nå får ikke barna hennes reist på familiebesøk i sommer som planlagt.

Kovieza er opprinnelig fra Slovenia, men har bodd i Norge i over 14 år og er norsk statsborger. Hun forteller at barna ikke har sett familien i hjemlandet siden 2017.

– Vi hadde flybilletter i 2020, men fikk ikke reist på grunn av covid. Jeg fornyet passet til min eldste i fjor, og ble da bedt om å vente med de to yngste fordi det var ett år igjen til passene deres gikk ut, sier hun til VG.

Varighet på to år

Pass hos barn har kun en varighet på to år. Det har ført til at svært mange under 18 har hatt behov for nye pass etter coronapandemien, og ventetiden hos politiet har vært lang.

I mars meldte politiet også at leverandøren av pass og ID-kort heller ikke klarer å levere som forventet, grunnet mangel på råvarer. Ukraina-krigen har også ført til ekstra etterspørsel av pass i mange land.

Da 37-åringen bestilte time hos politiet i april, var første ledige 1. juli, med leveringstid på tre til fem uker. Denne uken opplyste imidlertid politiet at leveringstiden vil øke til ti uker.

– Jeg har spart lenge for at vi kunne reise til Slovenia i august når jeg har ferie, men nå viser det seg at barna mine ikke vil få de nye passene i tide. Det betyr at de ikke vil få møte bestemoren sin, som de ikke har sett på fem år, Kovieza.

Flere desperate nordmenn har reist timevis til andre steder i landet for å sikre seg en ledig passtime. Kovieza sier at hun ikke visste at det var en mulighet, og at det uansett ikke var et alternativ for henne.

IKKE SINT: Janja sier hun er frustrert over situasjonen, men vil ikke legge skyld på noen andre. – Ingen av oss kunne forutse at pandemien skulle komme, og ingen kunne forutse at ventetiden skulle bli så lang.

– Ikke politiet sin feil

Men hun ønsker ikke å klandre hverken politiet eller leverandøren, som siden mars har hatt problemer med å produsere nok pass. Trebarnsmoren har sett kommentarer på Facebook fra andre nordmenn som mener det er selvforsynt at mange får ferien ødelagt. Det er hun uenig i.

– Det er veldig lett å si noe når man ikke har alle fakta på bordet. Ingen av oss kunne forutse at pandemien skulle komme, og ingen kunne forutse at ventetiden skulle bli så lang for både passtime og levering.

– Fikk du en påminnelse fra politiet om å fornye passene seks måneder i forveien?

– Nei, ikke for barna mine. Og mitt eget pass er fortsatt gyldig. Jeg skjønner jo at jeg selv har et ansvar for å følge med, og det er ikke politiet sin feil at det tar lang tid å få pass levert. Men det er trist at barna mine må betale for det. De er veldig lei seg for at de ikke får blitt med.

NØDPASS: Pål Rune Johansen og familien var heldige og fikk tak i nødpass til barna i siste liten. – Det er ikke noe problem å betale gebyret, men av prinsipp synes jeg det er feil når ventetidene er så lange.

Påvirker også nødpass

Også Pål Rune Johansen er frustrert over den lange leveringstiden. Tirsdag reiser han og familien til Spania fra Sola flyplass – med flere nødpass i lommen.

– Da jeg bestilte time i februar, sto det at ventetiden var ti dager. Så da barna mine ikke fikk time før 26. april, tok jeg det for god fisk at passene ville komme i tide, sier han til VG.

– Men da vi kom dit fikk vi beskjed om at leveringstiden var 4–5 uker, og nå har den økt enda mer. Da begynte vi å få panikk.

Produksjonsproblemene påvirker også nødpass. Politiet advarte nylig at man ikke kan belage seg på nødpass for å komme seg på utenlandsferie.

Johansen klarte å sikre nødpass til barna, til den nette sum av 3600 kroner.

– Det er ikke noe problem å betale gebyret, men av prinsipp synes jeg det er feil når ventetidene er så lange. Men – som mannen i skranken sa – alternativet var jo å ikke kunne reise i det hele tatt.

– Burde dere ha vært tidligere ute med å bestille ordinært pass?

– Jeg mener at vi var ute i god tid. Minstemann ble født i september, og det tok en stund før vi fikk personnummeret. Det var heller ikke før februar at reiserestriksjonene ble løftet og vi visste at vi faktisk kunne reise noe sted.

Advarer mot å bestille utenlandsreiser

Til tross for at politiet har innført flere tiltak for å sikre at så mange som mulig får pass eller nasjonalt ID-kort før sommeren, vil leveringstiden fortsette å øke. Tidligere denne uken advarte de mot å bestille utenlandsreiser uten å ha papirene i orden.

Avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet forklarte at utfordringene med utstedelse av pass og nasjonale ID-kort er sammensatt.

– Pass og ID-kort inneholder elektroniske brikker med særlig høy sikkerhetsgrad og disse må spesialbestilles for Norge. Det er generell mangel på råvarer til elektroniske komponenter og det er derfor lange leveringstider på disse, sa han.