Fredsprisvinnerne ankommer Norge

Fredsprisvinner Dmitrij Muratov har ankommet Norge. Maria Ressa ventes å lande om kort tid.

Av NTB-Andreas Løf og Isabel Bech

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Muratov landet ved vip-delen på Oslo Lufthavn like før klokken 13 onsdag og måtte da coronatestes før han kunne gå videre.

Et større pressekorps med fotografer og journalister ventet på Muratov og Maria Ressa.

Nobel-sirkuset sparkes i gang senere onsdag klokken 16. Da avdukes «fredsbenken», som er designet av Snøhetta, foran Nobels Fredssenter. Etter avdukingen er det innlegg fra blant andre Gro Harlem Brundtland.

Usikkerhet rundt Ressa

Ressa driver nyhetstjenesten Rappler, og det var lenge usikkert om hun fikk komme til Norge for å motta prisen.

Filippinenes president Rodrigo Duterte har uttalt at hun kan bli drept, og at han kan gjøre det selv. Det gjorde han attpåtil i et intervju med Ressa.

Hun har også blitt arrestert flere ganger, og i juni 2020 ble hun funnet skyldig i injurier mot en forretningsmann. Denne dommen brukes av filippinske myndigheter for å forhindre henne fra å reise utenlands.

Fredag ble det imidlertid kjent at en ankedomstol på Filippinene åpnet for at hun kunne reise.

– Jeg har snakket med Ressas britiske advokat, og hun følte seg ganske trygg på at man får en positiv kjennelse også i den siste av tre domstoler, sa nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad til NTB mandag.

Kan bli «utenlandsk agent»

Muratov er sjefredaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta, den eneste større, uavhengige, maktkritiske avisen i Russland. Også han møter stort press i hjemlandet.

Få dager etter at president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov gratulerte redaktøren med fredsprisen, ga presidenten selv beskjed om at Muratov ikke ville bli skjermet.

De fleste uavhengige journalister i Russland er blitt stemplet som utenlandske agenter av myndighetene. Novaja Gazeta-redaktøren har foreløpig unngått å havne på denne lista.

Dersom det skjer, vil han og avisen møte absurde byråkratiske krav om revisjon av egen økonomi, risikere at kilder ikke lenger vil snakke med dem, og de må legge ut en advarsel om agentstatusen i alle innlegg i sosiale medier – fra journalistikk til bilder av kjæledyr.

Nedskalert seremoni

På grunn av nye smitteverntiltak i Norge som følge av omikronvarianten, vil den tradisjonelle pressekonferansen med fredsprisvinnerne kun holdes digitalt. Det skjer torsdag. Trolig går selve prisseremonien fredag som planlagt.

Nobelinstituttet er i løpende kontakt med helsemyndighetene i Oslo.

Årets markering er likevel et stort steg opp fra 2020, da alle seremonier ble avlyst som følge av koronapandemien. Dermed skal også fjorårets fredspris deles ut denne uken. Den gikk til Verdens matvareprogram, og direktør David Beasley mottar prisen på vegne av organisasjonen.