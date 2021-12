Dømt til livstid: – Jeg har gjort noe forferdelig

Freyja og Flemming smiler lykkelig på bryllupsbildet. Hun vet at han tidligere er dømt for å ha drept moren til sin eldste sønn. Det hun ikke vet, er at han om syv år og 142 dager skal drepe igjen.

Av Linette K. Jespersen/Ekstrabladet , Torsten Ruus/Ekstrabladet , Josephine Fontenay, Ekstrabladet , Torben Rask/Ekstra Bladet og Hilde Kristine Misje

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nygifte Freyja Egilsdottir og Flemming Mogensen ser smilende inn i kameraet. Det er 7. september 2013, og paret står tett inntil hverandre på rådhuset i den danske byen Aarhus.