28. desember: Dette skjedde i natt

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville er ikke nådig i dommen over to av klubbens største stjerner, Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes: – De er de to største profilene i den garderoben, og det må være knusende for de yngre spillerne å se at disse spillerne ser på dem som om de ikke er gode nok, sier ekspertkommentator Neville etter lagets uavgjortkamp mot Newcastle mandag.