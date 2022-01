GRUPPESØKSMÅL: – Dersom det offentlige mangler vilje til å innvilge erstatning, råder jeg mine klienter til å fremme erstatningssak mot staten, sier advokat Larsen.

Krever offentlig erstatning til Varhaug-ofre

En rekke nye personer har meldt seg etter avsløringene om psykolog Sverre Varhaug. Nå krever advokat Mette Yvonne Larsen offentlig beklagelse og erstatning.

VG har avdekket hvordan psykologen manipulerte og forgrep seg seg mot sårbare pasienter gjennom fire tiår – og hvordan ingen klarte å stoppe ham. Etter avsløringene har en rekke nye personer varslet om overgrep, manipulasjon eller grenseoverskridende atferd.

I september kunne VG fortelle historien om 28 pasienter.

Siden har ytterligere to pasienter kontaktet advokat Mette Yvonne Larsen og fortalt om overgrep begått av Varhaug.

Larsen mener saken er så graverende at det offentlige må sørge for erstatning, både til ofrene og til de etterlatte.

– Her sviktet systemet på det groveste. Hverken tilsynsmyndigheter eller strafferettsapparat fanget opp en serieforbryter med nærmere 30 ødelagte liv på samvittigheten. Nå må det offentlige formulere en solid beklagelse og etablere en billighetserstatningsordning for ofrene og de etterlatte, sier Larsen.

MELDER SEG: I kjølvannet av VGs publiseringer har flere personer tatt kontakt med Mette Yvonne Larsen, som var bistandsadvokat i de siste rettssprosessene mot Varhaug.

Larsen mener erstatningen må utformes etter de samme vederlagsordninger som kommuner rundt om i landet har opprettet for ofre etter feil i barnevernet.

– Dersom det offentlige mangler vilje til slike tiltak, så har jeg allerede varslet og rådet mine klienter til å fremme erstatningssak mot staten for de forsømmelser som både politi og helsevesen har gjort seg skyldig i. De klientene jeg har drøftet dette med stiller seg særlig positive til dette siste.

PSYKOLOG: Sverre Varhaug ble domfelt tre ganger for overgrep mot pasienter. Foto: Privat

Psykolog Sverre Varhaug ble domfelt for overgrep mot seks pasienter i tre ulike rettsprosesser, sist gang på begynnelsen av 2000-tallet. Til tross for tre ulike etterforskninger gikk politiet aldri systematisk gjennom Varhaugs pasientlister for å undersøke om det kunne være flere ofre.

Etter VGs avsløringer våren 2021 satt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ned en ekstern ekspergruppe som skal granske hele Varhaug-saken. I tillegg skal gruppen undersøke hvordan saker om overgrep i helsetjenesten er blitt håndtert de siste ti årene.

Må ikke skje igjen

En rekke fortvilte tidligere Varhaug-pasienter tok også kontakt med advokat Larsen. Hun er nå bistandsadvokat for flere av de tidligere pasientene. Noen av disse har allerede anmeldt saken, andre er iferd med å gjøre det.

– 10–12 av disse er ofre av Varhaugs overgrep. Samtlige ønsker Sverre Varhaug straffet, men det går ikke fordi han er død. Samtlige ønsker erstatning og de ønsker en offentlig beklagelse. De ønsker også at det offentlige skal sørge for at slike hendelser ikke skal skje igjen med andre sårbare pasienter.

Ødelagte liv

Larsen sier at historiene til Varhaug-ofrene gjør sterkt inntrykk.

– Flere forteller om totalt ødelagte liv. En erstatning vil kun være som et plaster på et dypt sår. Beløpene vil ikke være i nærheten av hva de kunne ervervet hvis Varhaug var i live og de hadde fått saken sin opp for retten.

Hun mener det vil være svært urettferdig dersom pasienter som ikke fikk saken sin behandlet av retten, ikke skulle fått erstatning nå.

– De er allerede hindret i å se gjerningsmannen straffet. Mange av dem opplever at livet er ødelagt. VG sine reportasjer, samt dokumentene fra politisakene som er opprettet, viser med all tydelighet hvor skadelig Varhaug sin «virksomhet» har vært.

