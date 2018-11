REAGERER: Kjell Ingolf Ropstad mener, etter VGs avsløringer, at predikant Svein-Magne Pedersens innsamlinger er svært kritikkverdige. Foto: Hanna Kristin Hjardar

KrF-Ropstad om VGs mirakelavsløring: – Jeg blir trist og opprørt

Etter VGs nødhjelps-avsløringer om mirakelpredikanten Svein-Magne Pedersen, krever kristen-Norge at Pedersen rydder opp. – Han får et forklaringsproblem.

Publisert: 17.11.18 18:09

– Jeg blir trist og opprørt når jeg leser VGs sak om at Svein-Magne Pedersen og stiftelsen hans har samlet inn penger fra nordmenn til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer, sier Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF.

VG kunne lørdag avsløre hvordan mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen aldri har finansiert 24 barnehjem slik han har hevdet til sine givere, men to. På ett av disse bor det bare kuer. Det andre er ikke i drift som barnehjem – men brukes til å tilby et titalls barn leksehjelp.

– Dersom dette stemmer, så er det svært kritikkverdig - og en praksis jeg tar sterkt avstand fra. Enhver organisasjon og stiftelse har et ansvar for å sikre sine givere at de forvalter donasjoner og gaver på en trygg og forsvarlig måte, og at pengene faktisk har gått til formålet, sier Ropstad.

Han forventer at uklarheten rundt hva pengene faktisk er brukt til blir ryddet opp i på en skikkelig måte.

– Får et forklaringsproblem

Vebjørn Selbekk, som er samfunnsdebattant og redaktør i den kristne avisen Dagen, forklarer at han ble veldig trist da han leste VGs avsløringer.

– Det er klart at når man samler inn penger for å lindre nøden hos mennesker langt borte, som Pedersen gjør, er det den største viktigheten at man er sannferdig når det gjelder størrelsen av det man holder på med. VGs artikkel viser at Pedersen ikke vært det.

Han forklarer at han ikke liker kombinasjonen av dette med kristen virksomhet og forbønn mot betaling.

– Det blir en type blanding som er veldig ubehagelig.

Han viser til at Svein-Magne Pedersen hevdet å støtte barnehjem som ikke lenger var i drift.

– Dette har foregått helt inntil nylig. Når det et barnehjems om ikke har eksistert på tre år, men vært hjem for hellige, indiske kuer - virker det til at han åpenbart ikke har hatt det kontrollen som kreves når man ber mennesker om gaver i Jesu navn, sier Selbekk.

Pedersens advokat: – Ikke en hjelpeorganisasjon

Han forventer en langt større åpenhet om hva pengene brukes til av Pedersen fremover.

– Han får et forklaringsproblem ovenfor giverne sine. Nå må Pedersen rydde opp.

John Christian Elden sier til VG, på vegne av Svein-Magne Pedersen, at han og stiftelsen har stolt på den informasjonen de har fått fra sine samarbeidspartnere i India.

«Misjonen er ikke en hjelpeorganisasjon noe som kommer til uttrykk ved at de gir gaver til samarbeidspartnere bl.a. i utlandet. Misjonen overtar ikke noe ansvar for prosjektene de gir gaver til», skriver Elden i en e-post til VG.

Han uttaler også at det viktigste for Pedersens stiftelse, Misjonen Jesus Leger, har vært å hjelpe.

Selbekk mener imidlertid at den som samler inn pengene har et ansvar for å følge med på hva midlene går til.

– Det er man nødt til å forsikre seg om, hvis ikke kan man ikke be folk om gaver.

Tidligere oppgjør

Gjennom en bønnetelefon for syke til 14 kroner i minuttet, og donasjoner og gaver, har Pedersens stiftelse, Misjonen Jesus Leger (MJL), fått millioninntekter.

Tidligere i år publiserte VG skjulte opptak som avslører hva predikanten sa da han ble oppringt av alvorlig syke mennesker.

– Det som forundrer meg mest, er at ledende kirkefolk – biskopene eller andre – ikke tar et kraftig oppgjør med predikant Svein-Magne Pedersen. Er det ingen voksne hjemme med de moralske instinktene bevart? sa professor ved Universitetet i Oslo, Preben Aavitsland, etter VGs avsløringer.

KrF-leder Knut Arild Hareide uttalte at «jeg tar sterk avstand fra virksomhet som gjør forbønn til en handelsvare og at helbredelse legges ut for salg».

Stolt på indisk samarbeidspartner

I et tilsvar til VG skriver John Christian Elden, på vegne av Svein-Magne Pedersen, at Misjonen Jesus Leger (MJL) ikke har vært opplyst om at et av barnehjemmene ikke har vært i drift de siste tre årene. Pedersen skal ha forholdt seg til informasjon han har fått fra organisasjonen som bygget hjemmet, Sharing Hands Trust med leder Kingsly Lazarus.

« MJL var ikke informert om at det ikke var drift de siste tre årene. Dette er informasjon som først nå i november har tilflytt MJL via en e-post fra Kingsly som sier at på grunn av terrorangrep og at han var blitt anbefalt ikke å oppholde seg i området etter det. MJL ble informert om at driften skulle starte opp igjen. Opplysningene om terror og stans i arbeidet var ikke kjent, og det som har skjedd var utenfor deres kontroll. De ble forsikret om at barna ble flyttet til fosterhjem og andre barnehjem », skriver Elden.

Hele tilsvaret kan leses her .