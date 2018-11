IKKE UNATURLIG: Nestleder Kjell Ingolf Ropstad i KrF mener det ikke er unaturlig at noen er usikre på veien videre, men håper de fleste blir. Foto: Frode Hansen

Folkevalgte og tillitsvalgte i KrF: En av fem vurderer å trekke seg

19 prosent av KrFs tillitsvalgte og folkevalgte svarer i en ny VG-rundspørring at de vurderer å trekke seg fra partiet som følge av retningsvalget, ni prosent er usikre. Fylkesleder vil ha rød nestleder, dersom partiet går inn i Solberg-regjeringen.

Det er to uker siden KrFs ekstraordinære landsmøte besluttet å søke regjeringsmakt med dagens regjering; Høyre, Frp og Venstre.

Flere i partiet mener Erna Solbergs åpning for endringer i abortloven var det avgjørende for retningsvalget.

Nå er det flere av partiets viktigste nøkkelpersoner som er usikre på deres fremtid i KrF. VG har spurt 1327 tillitsvalgte og folkevalgte i partiet, 463 har svart:

Ropstad: – Ikke unaturlig

– Etter et viktig og krevende retningsvalg er det ikke unaturlig at noen er usikre på veien videre. Jeg håper og tror at gjennom gode gjennomslag for KrFs politikk i budsjett og en eventuell regjeringsplattform så vil de fleste bli med videre, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Undersøkelsen ble gjennomført før flere KrF-topper nå har tatt til orde for et oppvaskmøte i KrF , etter flere opplysninger om møter mellom nestleder Kjell Ingolf Ropstad og Høyre-leder Erna Solberg før skjebnevalget 2. november.

Frykter det rammer KrF som landsdekkende parti

Fylkesleder i Nordland KrF, Ingelin Noresjø sier hun har registrert at flere medlemmer og styremedlemmer har trukket seg lokalt, men at de fleste er avventende på eventuelle regjeringsforhandlinger. Selv blir hun værende, til tross for at hun støttet Hareides syn.

– I motgang må vi stå sammen og holde hverandre enda hardere i hendene. Etter Hareides forbilledlige måte å vise partidemokrati på, må vi vise at vi fremdeles trengs som politisk parti, selv om flere ønsker oss bort, sier hun.

Noresjø er glad for at utmeldingene ikke er mer dramatiske enn nå, men frykter at flere utmeldinger kan ramme områder der KrF ikke står sterkt fra før.

– Vi ser at de landsdelene der KrF alt står sterkt styrkes ytterligere, mens det motsatte skjer i for eksempel innlandet, Trøndelag og Nord-Norge, der KrF har stått svakere. Dette forsterker en lei trend, sier hun.

Hun ber de avventende eller skuffede røde-KrFerne om å ha is i magen.

Foreslås som nestlederkandidat

Fylkesleder i Telemark, Erik Næs har pekt på Noresjø som en aktuell nestlederkandidat, dersom en av dagens nestledere rykker opp til ledervervet.

– Mine ambisjoner er på vegne av partiet. KrF kan trenge noen nå som har et sete i KrF-landskapet som ikke har vært så tett på prosessene, som kan samle folk på begge sider. Jeg stiller meg til rådighet som en kvinnelig kandidat fra nord, sier Noresjø selv.

1235 utmeldinger siden landsmøtet

Etter at Hareide lanserte sitt ønske om et retningsvalgt til venstresiden i norsk politikk skrøt partiet veldig av hundrevis av nye innmeldinger .

Nå, etter at partiet har gjort sitt retningsvalg til høyresiden har 1235 personer meldt seg ut av KrF, 964 har meldt seg inn. ifølge partikontoret.

– De to siste månedene har vi fått flere tusen nye medlemmer, og jeg har forståelse for at noen av de mest skuffede melder seg ut. Jeg håper de fleste avventer hva vi får av gjennomslag før de melder seg ut, sier Ropstad.