Slår elg i hodet med jekk – nå etterforsker politiet saken

Publisert: 03.06.18 16:32 Oppdatert: 03.06.18 17:08

NYHETER 2018-06-03T14:32:01Z

– Ingen normale folk gjør slikt. Dette er dyreplageri, sier Knut Gøran Rødsjø i Viltnemda.

VG har fått tilsendt en 24 sekunder lang Snapchat-video som viser en mann som slår en elg i hodet. Slagvåpenet skal være en jekk.

Mannen som filmer, ler og gir instruksjoner mens slagene faller.

– Gå rett på den, gå rett på den. Rett i hodet. Du må gå på og ta den. En gang til, sier mannen som filmer.

Videoen viser totalt tre slag mot elgens hode. Den ble filmet natt til onsdag, får VG opplyst.

Saken ble først omtalt av Fosna-Folket og Adresseavisen. Lokalavisene skriver at videoen nå sirkulerer blant folk på Fosen i Trøndelag.

– Jeg er ikke i tvil om at det er denne elgen jeg rykket ut for å avlive onsdag kveld. Den hadde parykkhorn, noe som er veldig sjelden. Det er ikke ofte man ser slike elger, sier Knut Gøran Rødsjø, som jobber i Viltnemda i Ørland og Bjugn til VG.

Parykkhorn er en hormonsykdom hos elg, rådyr og andre hjortedyr. Sykdommen fører til at dyret etter hvert blir blindt, klarer ikke å finne mat og dør.

– Dyreplageri og livsfarlig

Viltnemnda rykket ut ved 22.30-tiden onsdag for å avlive elgen. Den befant seg da på en gårdsvei ved Grandveien i Ørland kommune.

– Da var den fortsatt i live, men veldig medtatt. Den hadde en skade i høyre bakben og i et av benene foran. Jeg merket at den orienterte seg med lukt og lyd, ikke syn, slik som er vanlig. Så dyret var nok blindt, sier Rødsjø.

Det er ikke kjent hvordan elgen fikk skaden – et åpent brudd – i høyre bakben.

Viltnemda avlivet den skadede elgen på normalt vis. Den ble skutt fra 10-15 meters hold.

Videoen fikk Rødsjø først se senere, etter at Adresseavisen sendte den til ham.

– Hva tenker du om det videoen viser?

– Ingen normale folk gjør slikt. Dette er dyreplageri og livsfarlig for han som slår, sier Rødsjø.

Videoen viser elgen som bykser frem etter det første slaget.

Etterforsker saken

– Han som slår har egentlig fått livet i gave, for han hadde ikke hatt en sjanse dersom denne elgen kunne se. Selv med skaden i bakfoten. Et spark, så kunne han som slår vært ferdig, sier Rødsjø.

– Det videoen ikke sier noe om, siden den er så kort, er hvor lenge dette pågikk. Sporene i gressåkeren viser aktivitet over et større område. Det er bare tragisk at folk gjør slikt. De flirer og ler mens dette pågår, også har man lagt ut videoen som underholdning, sier Rødsjø.

Politiet har nå startet etterforskning av dyreplageriet.

– ­ Det er ikke bra. Det er ikke sånn det skal gjennomføres når man har med en skadet elg å gjøre, sier politioverbetjent Hallgeir Stjern, operativ leder ved Fosen lensmannsdistrikt til Adresseavisen.

Han opplyser at politiet har en formening om hvem mennene på videoen er, men at ingen så langt er siktet eller avhørt i saken. Politiet ble gjort kjent med videoen tidligere i uken.