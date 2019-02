Russisk vogntogsjåfør tatt to ganger - utvist fra Norge

En russisk vogntogfører fulgte ikke pålegget han fikk fra Statens vegvesen. Så oppdaget politiet at han ikke hadde visum.

Publisert: 05.02.19 12:05

Det hele startet forrige tirsdag da det russiske vogntoget ble stoppet for kontroll ved Bjørnfjell i Nordland.

Politiet opplyser at føreren fikk pålegg om å sette på kjetting på to av dekkene bak på hengeren. Til dette var ordnet opp i, fikk føreren kjøreforbud.

Det brydde han seg tydeligvis ikke om. Dagen etter skapte det samme vogntoget store trafikale problemer ved Lødingen i Nordland.

Det måtte bilberging til, og vogntoget ble bragt til Sortland. Der vedtok føreren et forelegg på 11.000 kroner.

Men historien stopper ikke der, skriver politiet i en pressemelding. Det viste seg også at mannen hadde et visum som ikke lenger var gyldig, og at han hadde vært ulovlig i Norge og Schengen i 34 dager.

Det ble med dette opprettet en utvisningssak, og mannen ble utvist fra Norge i to år. Fredag morgen ble han satt på et fly tilbake til sitt hjemland, mens vogntoget må hentet av det russiske firmaet på eiers regning.