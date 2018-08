SOMMER UTEN LIKE: Ekteparet Eva /71) og Anstein Hagen (72) hadde funnet landets beste sted for feriering – Drammen. 65 dager har byen hatt over 25 grader til nå i år. Foto: Frode Hansen

Tidenes norske sommer: Knuser 71 år gammel rekord for antall høysommerdager

Publisert: 08.08.18 10:33 Oppdatert: 08.08.18 10:46

NYHETER 2018-08-08T08:33:07Z

Her er tallene som overrasker norske klimaforskere: Antallet høysommerdager – med over 25 plussgrader – knuser den gamle rekorden fra 1947.

På målestasjonen Berskog i Drammen er det til nå i år målt hele 65 dager hvor gradestokken har passert 25 plussgrader – som er definisjonen på en høysommerdag i Norge.

Buskerud topper

– Dermed har vi allerede passert rekorden for antall sommerdager over 25 grader, og det lenge før sesongen er over, forklarer klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt .

Den gamle rekorden er fra Blindern i Oslo, hvor den ekstremt varme sommeren 1947 ga 62 høysommerdager i hele sesongen.

Det er verdt å merke seg at fram til begynnelsen av august var det bare registrert 39 dager over 25 grader dette året. Årets sommer har gitt hele 64 høysommerdager i samme tidsrom.

– Både Drammen Berskog og Sigdal litt lenger inne i landet har nå passert den gamle rekorden, med henholdsvis 65 og 64 høysommerdager til nå i år, fastslår hun.

– Men vi kan utmerket få flere slike varme dager utover i både august og september, påpeker hun.

E24: Kommuner må legge kriseplaner

Venter flere tørre sommere

Hva sier hun som klimaforsker om denne ekstreme sommeren i Sør-Norge? Er dette bevis på global oppvarming?

– Vi ser jo at dette er et stort avvik. Våre klimamodeller viser at med global oppvarming vil det bli generelt tørrere sommere. Så dette er et eksempel på sommere vi kan få flere av i fremtiden. Men samtidig sier klimamodellene at nedbøren totalt vil øke i året under ett. Og særlig stor ventes økningen i ekstremnedbør å være – noe som gir utfordringer når vannet skal svelges unna, ikke minst hvis det har vært tørt lenge, sier hun.

Mai utgjør forskjellen

Et titalls andre målestasjoner på Østlandet har også rundt 60 dager over 25-streken i løpet av de siste tre månedene.

– Jeg må si vi snakket litt om disse tallene, og har sjekket med andre år hvor vi vet at vi hadde flotte sommere. 1947 blir sett på som en bra sommer, med mange rekorder. Denne sommeren hadde vi i løpet av de samme månedene 39 dager over 25 grader, og det var på Blindern i Oslo.

Hun har også sjekket den varme 2014-sommeren. Resultat: 35 dager over 25-streken – i Sigdal. Og den varme 1997-sommeren? 32 dager over 25 grader, og det var i Nesbyen.

Hun påpeker at dette er høye tall, men at de fortsatt kan stige:

– Ett poeng er at mai kommer inn som svært varm, med mange dager over 25 grader.

Åndalsnes topper

En dag i slutten av juli stikker av med nesten alle topp-plasseringer når det gjelder varme: 27. juli ble det satt varmerekorder over hele Sør-Norge, med Blindern i Oslo på topp med 34,6 grader. Hakk i hæl kom Minnesund, Etne, Stavanger, Hønefoss, Årnes og Sauda, alle på 34-tallet.

Men neste dag om kvelden tikket det inn en beskjeden melding fra vesle Åndalsnes i Møre og Romsdal: De hadde nådd 34,7 grader! Dermed var ny fylkesrekord og ny julirekord for Norge kapret.

Det er likevel litt igjen til den norske varmerekorden, som ble satt 20. juni 1970 i Nesbyen med 35, 6 grader.

Fakta: Flest høysommerdager:

Fra 1. mai til og med tirsdag 7. august har det gått 99 dager. Her er målestasjonene som er registrert med flest høysommerdager – over 25 grader – i denne perioden:

Drammen – Bergskog: 65

Sigdal: 64

Lier: 61

Hønefoss Hverven: 60

Flesberg: 60

Hønefoss Høyby, Oslo Blindern, Sande Galleberg og Flisa II: 59

Hof Eikenes, Årnes, Kongsvinger og Minnesund: 58

Elleville temperaturer

At det har vært varmt, fremgår også av middeltemperaturen for de tre månedene. Tre måneders middeltemperatur et statistisk nokså robust tall, som svinger lite. Men for Drammen-stasjonen viser mai-juni-juli 18,8 plussgrader i middeltemperatur, og det er nokså elleville 4,2 grader over normalen for de tre månedene.

Tilsvarende var Oslo Blindern hele 4,6 grader over normalen med 18,7 C grader.

Nedbørssvikt

Sydentemperaturer i uke etter uke og måned etter måned er til glede for mange – og etter hvert til krise for landbruket. Hele Østlandet har lidd under mangel på nedbør, størst har den målbare svikten vært på Nesodden i Akershus, som bare har fått 28 prosent av normalnedbøren for mai, juni og juli. Heller ikke Sandefjord, Moss eller Larvik har fått mer en tredel av normalnedbøren, mens Blindern har fått godt under halve normalnedbøren med 42 prosent av normalen.

Også på Vestlandet har det vært tørt, men tallene viser at Bergen har fått 55 prosent av normalnedbøren.