ETTERLYSER STANDPUNKT: Skal eller skal ikke stortingsrepresentanter få ha TikTok på tjenestetelefonene sine? Ingvild Wetrhus Thorsvik og venstre ønsker at debatten skal reises.

Vil ha TikTok-svar

Venstre vil at presidentskapet på Stortinget skal ta et standpunkt om stortingspolitikeres bruk av den kinesiske appen.

– Vi ber om at presidentskapet presidentskapetPresidentskapet på Stortinget har ansvar for planlegging og tilrettelegging av representantenes arbeid. Gruppen ledes av stortingspresidenten, som er Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani. tar et standpunkt om bruk av TikTok på representantenes tjenestetelefoner. Vi ser at det er flere land som nå sier at de som har tjenestetelefoner ikke skal benytte denne appen på disse, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik.

Hun sitter i justiskomiteen for Venstre.

I et brev partiet akter å sende presidentskapet på Stortinget, ber leder Guri Melbye om en avklaring. I brevet viser hun til grep som er tatt i USA og Canada.

I Det hvite hus blir det nemlig nå forbudt for ansatte å ha TikTok på utstyr som er knyttet opp til myndighetenes systemer. Kanadiske regjeringsansatte har fått samme beskjed.

Grunnen er frykten for at TikTok, som er en kinesisk app, kan samle sensitiv informasjon og at informasjonen kan bli overlevert til kinesiske myndigheter.

Kina kaller vedtakene en «overreaksjon», og mener USA undertrykker selskapet.

I forrige uke frarådet også Folketinget i Danmark sine representanter å ha appen. Det skrev Altinget.

Wetrhus Thorsvik sier til VG at de i første omgang ønsker at stortingspresidenten skal ta stilling til bruken, og at de ikke nødvendigvis jobber for et forbud.

SLETTET APPEN: Wetrhus Thorsvik sier hun, og resten av Venstres stortingsgruppe, har fjernet TikTok.

TikTok-fritt parti

Tidligere i år var det mye oppstuss rundt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), nettopp fordi hun hadde TikTok på statsrådstelefonen, og for at skal ha gitt Stortinget for dårlige svar om hvilke sikkerhetsvurderinger som er gjort.

I etterkant av saken varslet Stortinget at de ville sette opp en stand, hvor representanter kan komme og få gjennomgang av hvilke tilganger man har gitt de ulike appene på telefonen.

Venstre har allerede gjort en vurdering av TikTok.

– Vi i Venstres stortingsgruppe har tatt et aktivt valg om å ikke ha appen på våre tjenestetelefoner. Jeg hadde TikTok før, men har slettet det, sier Wetrhus Thorsvik.

– Det er jo usikkerhet rundt hva TikTok faktisk gjør. Går man veldig hardt ut basert på en magefølelse her?

– Det er akkurat det, man vet ikke helt. Da mener vi det er viktig å være føre var. Mange andre land har tatt konkrete vurderinger, og det er det vi ber om. Vi ber om en vurdering, fordi det utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko.

Den amerikanske debatten tok nylig et steg videre, da det ble stemt gjennom et vedtak som faktisk gir president Joe Biden mulighet til å forby appen i hele landet, slik India har gjort tidligere.

Venstre er ikke «helt der».

– Hovedformålet vårt er sikkerhetsaspektene. I USA, så vidt jeg forstår, så er det andre aspekter også. Så vi er ikke der at vi ønsker å snakke om et TikTok-forbud i Norge.