Klart for gigantsykehus i Oslo: − En sørgelig avgjørelse

Ny Rikshospitalet åpner i 2031, som et av Europas mest moderne sykehus. Sykehustoppene er svært fornøyde etter at kommunaldepartementet har gitt grønt lys til planene. Fagforeningene mener pasientene trenger noe helt annet.

Prislappen for det nye storsykehuset er i dag 50 milliarder kroner. Det skal stå ferdig i 2031.

Sengekapasiteten på Nye Aker og Nye Rikshospitalet utvides i følge planene med 23 prosent sammenlignet med dagens samlede kapasitet på Ullevål, Aker og Rikshospitalet.

I høringen forut for avgjørelsen har kritikken mot planene vært svært tydelig. Alle de store fagforeningene har vært kritiske.

En rekke berørte grupper og Oslo kommune har kjempet for å bygge på tomten ved nåværende Ullevål sykehus. Vedtaket om å legge ned Ullevål og i stedet bygge Nye Rikshospitalet og Nye Aker, ble likevel fattet i desember i fjor.

Motstanderne av prosjektet mener de økonomiske rammene er urealistiske, at det planlegges med for lav kapasitet og for lite fleksibilitet. Det er også stor bekymring for tilbudet til psykisk syke som flyttes fra Gaustad til mer trafikkerte Aker. Senest i februar, da en rekke sykepleiere sa opp, krevde Venstre på Stortinget at planene om nedleggelse av Ullevaal Sykehus måtte stanses.

Nye Aker sykehus ligger ved Sinsen-krysset i Oslo. Her skal det bli skadelegevakt, lokalsykehus og nytt regionsykehus for psykisk helsevern.

Info Slik blir det nye sykehuset: Nye Rikshospitalet på Gaustad får til sammen 140.000 nye kvadratmeter i en rekke bygg rundt det nåværende Rikshospitalet. Det høyeste bygget skal etter planen være 55 meter høyt. Sykehusarealet tilsvarer 24 fotballbaner. Nye Rikshospitalet skal ha en rekke nasjonale og regionale funksjoner. Det skal også være lokalsykehus for 200.000 innbyggere i Oslo. Ferdigstilles i 2031. Radiumhospitalet: I løpet av 2024 vil to nye bygg stå ferdige. Det bygges et nytt klinikkbygg som avløser det utdaterte hovedbygget. Det bygges også et protonbygg for svært spesialisert kreftbehandling. Storbylegevakt: I november 2023 skal den nye storbylegevakten tas i bruk. Den bygges i området ved Aker sykehus og testingen er i gang. Storbylegevakten avløser dagens legevakt i Storgata. Nye Aker sykehus: Åpner i 2031 i området fra Sinsenkrysset og langs riksvei 4/Trondheimsveien. Nytt akutt- og lokalsykehus for bydelene Grorud, Alna og Stovner i Groruddalen som i dag har Akershus Universitetssykehus som sitt lokalsykehus. Nye Aker får også fødeavdeling med 11 fødestuer og 3 multifunksjonsrom. Sykehuset skal ha 18 nyfødtintensivsenger for å behandle barn født på Aker som ikke trenger spesialbehandling. Psykisk helsevern: På Aker-tomten bygges det også lokal, – område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern med 303 senger til psykisk helse og avhengighet. 259 døgnplasser til voksenpsykiatri og avhengighet, og 44 døgnplasser til barn og ungdom. Det bygges også poliklinikker og arealer til forskning og utvikling (FOU). Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser flyttes fra nåværende lokaler på Gaustad, tett ved det eksisterende Rikshospitalet. Ny sikkerhetspsykiatri: I 2026 samles de nye sikkerhetsavdelingene i et nybygg ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Dette skal blant annet avlaste regionale sikkerhetsavdeling på Dikemark. Forprosjektet er i gang og byggingen starter i løpet av 2023. Det skal bygges nytt Livsvitenskapsbygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Vis mer

TROR DE MISLYKKES: Overlegeforeningens leder Ståle Clementsen er selv ortoped på Ahus. Han tror ikke det nye sykehuset vil gi bedre løsninger for pasientene.

Tillitsvalgt: - En sørgelig avgjørelse

Overlegeforeningens leder Ståle Klemetsen mener prosjektet vil mislykkes både økonomisk og med kapasiteten.

– Jeg hadde ønsket meg at de hadde sett på hele måten man bygger på. De fleste pasientene som kommer på sykehus i dag er såpass syke at de ikke trenger en skjør glassgate og masse kunst på veggene. De trenger helsepersonell som har det bra på jobb. De trenger et rom å ligge på som er rent og pent. De trenger å bli operert eller behandlet og en plass i hjemkommunen etter behandlingen, sier Clementsen.

SØRGELIG: Christian Grimsgaard er legeforeningens styremedlem i Helse Sør-Øst. Han kaller avgjørelsen sørgelig.

Legeforeningens styremedlem i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard, kaller avgjørelsen sørgelig.

– Dette er en sørgelig avgjørelse for helsetilbudet i regionen, sier Christian Grimsgaard, overlegeforeningens medlem i styret for Helse Sør-Øst.

Han mener prosjektet er altfor omfattende, at det medfører oppdeling av akutt og beredskapsfunksjonene i Oslo og forutsetter alt for store kutt i driftsbudsjettet i tiårene som kommer.

– Tilbudet til pasientene vil rammes hardt, og med det det offentlige helsetilbudet. Denne nedbyggingen ser vi nå bare konturene av. Prosjektet synes å være motivert av salg og eiendomsutvikling av Ullevål-tomta, sier Grimsgaard.

Han mener Nye Oslo Universitetssykehus vil tappe regionene for investeringsmidler og føre til at andre og nødvendige prosjekter ikke kan realiseres.

Dette har Legeforeningen vært tydelig på i høringsrundene: Prosessen med å utvikle Nye OUS føyer seg i rekken av sykehusprosjekter hvor plan- og byggeprosessen er preget av lite medvirkning fra ansatte, urealistiske forutsetninger og trange økonomiske rammer. Befolkningen blir eldre, nye behandlingsmetoder innføres og behovet for tjenester øker. Tross dette bygges nye sykehus med for lav kapasitet og liten mulighet for fleksibilitet.

SYKEPLEIERNE: Konserntillitsvalgt Rolf Andre Oxholm som selv er intensivsykepleier, har stemt i mot prosjektet. - Vi mener at når sykehuset ikke blir veldig mye bedre enn det vi har i dag, sier han.

Konserntillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Helse Sør-Øst, Rolf Andre Oxholm, sier NSF har vært tydelig hele tiden på at de ikke støtter prosjektet.

– Det svarer ikke på årsaken til at vi utløste et nytt prosjekt. Vi får en oppsplitting av fagmiljøer. Psykiatrien får nye bygg som psykiatrien sier de ikke kan bruke til behandling. Vi mener at når sykehuset ikke blir veldig mye bedre enn det vi har i dag, er det feil bruk av penger. Derfor har vi stemt mot prosjektet både i OUS og i Helse Sør-Øst der vi er en del av UNIO, sier Oxholm.

Kjerkol: – Helse Sør-Øst har lært av feil

GODKJENT: Det er gjort store tilpasninger basert på innspill fra fagmiljøer, brukere og tillitsvalgte, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er ikke enig:

– Sykehusene må planlegge sine investeringer innenfor tildelte økonomiske rammer. Det har vært stor involvering i ulike medvirkningsgrupper i dette prosjektet. Det er gjort store tilpasninger basert på innspill fra fagmiljøer, brukere og tillitsvalgte, men ikke alle innspill kan tas hensyn til innenfor de definerte rammene.

Helseministeren sier at kapasitet og behov er beregnet med bakgrunn i framskrivninger av befolkningsutviklingen.

– Helse Sør-Øst har lært av de feil som ble gjort ved planleggingen av sykehuset i Østfold, og justert utbyggingene i Oslo i tråd med dette, sier Kjerkol.

OUS-direktør: - Viktig for hele regionen og landet

FORNØYD: Direktør ved OUS, Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, er et langt skritt nærmere nytt storsykehus i Oslo.

Direktør ved Oslo universitetssykehus Bjørn Atle Lein Bjørnbeth mener sykehuset trenger å erstatte gamle, dårlige, spredte og uhensiktsmessige bygg med nye og moderne.

– Vi trenger å samle regionfunksjoner for å styrke kvalitet, fagmiljøer, forskning og utdanning, og vi trenger å styrke lokalsykehustilbudet for å møte befolkningsveksten. Det å få til nye sykehusbygg er viktig for et godt helsetilbud i fremtiden, ikke bare for Oslos innbyggere, men for hele regionen og landet. De er viktige for at Oslo universitetssykehus fortsatt skal være et godt og trygt sted å jobbe, sier Bjørnbeth.

Hvorfor er det bra å flytte psykiatrien til området ved Aker sykehus?

– Psykiatrien er i dag spredt på mange adresser. Ved å samle behandling i nybygg på Aker styrker vi fagmiljøene i seg selv. I tillegg styrker vi samhandlingen med den somatiske delen av sykehuset, som kan bidra til å gjøre noe med den levetidsproblematikken vi ser. Pasienter innen psykiatrien har 15 år kortere levetid pasienter i somatikken, sier OUS-direktøren.

Forsinker Mjøssykehuset

RIKTIG BESLUTNING: Direktør porteføljestyring bygg, Hanne Gaaserød er fornøyd med beslutningen. - Vi må sikre god nok kapasitet til å møte den kommende befolkningsveksten, sier hun.

Hanne Gaaserød, direktør for porteføljestyring bygg i Helse Sør-Øst, mener beslutningen er viktig og riktig ikke bare for Oslo, men for hele regionen og landet.

– Gamle bygg må erstattes, funksjoner må samles og vi må sikre god nok kapasitet til å møte den kommende befolkningsveksten, sier hun.

Flere andre sykehus i Helse Sør-Øst har utbyggingsbehov, blant annet planlegges et nytt Mjøssykehus.

– Vil progresjonen i dette prosjektet bli påvirket?

– I forbindelse med økonomisk langtidsplan som ble behandlet av styret i Helse Sør-Øst i juni fjor, ble det gjort en gjennomgang av planlagte byggeprosjekter i vår region. Som følge av fremdriften i konseptfasen ble det antatt ett år senere oppstart av videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, sier Gaaserød.