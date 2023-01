MIDT I OSLO: To menn med tilknytning til et kjent gjengmiljø ble skadet i skyteepisoden i sentrum av hovedstaden natt til søndag.

Klappjakt på siktede etter Oslo-skytingen

To siktede er etterlyst nasjonalt og internasjonalt etter skytingen i Oslo søndag. Politiet har så langt ikke fått avhøre mannen som allerede er pågrepet.

Alarmen gikk 00.30 natt til søndag, da politiet fikk melding om en skytehendelse midt i Oslo sentrum.

To menn – begge kjenninger for politiet – ble alvorlig, men ikke livstruende, skadet. De to er i 30- og 40-årene og er tidligere lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns, ifølge VGs opplysninger.







Fra før av er en mann i 20-årene pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk. Politiet har nå etterlyst to andre personer som også er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

– Vi gjentar derfor oppfordringen til de to siktede om selv å melde seg for politiet, sier politiinspektør i Oslo Grete Lien Metlid i en pressemelding.

Nekter straffskyld

Oslo politidistrikt etterforsker saken som drapsforsøk. Mannen som er pågrepet nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer Marius Ihlebæk.

– Jeg er ikke kjent med at det er noen relasjon mellom han og de fornærmede. Han erkjenner ikke straffskyld. Han er overrasket over at han ble pågrepet, sier Ihlebæk til VG.

Mannen, som er kjent for politiet fra før, har så langt avslått å la seg avhøre. Politiet vil i løpet av dagen gjøre nye forsøk på å avhøre ham.

Ifølge politiet ble han pågrepet ikke så langt unna åstedet. Dette stiller hans forsvarer seg uforstående til.

– Jeg er ikke kjent med at han har vært på stedet. Hvilken rolle politiet mener at han har, er uklart for meg, sier Ihlebæk.

– Målrettet angrep

Skytingen fant sted ved et utested i Klingenberggata, ved Nationaltheatret. Ifølge politiet tydet informasjonen de hadde søndag på at angrepet var målrettet.

– Flere detaljer om hva som har skjedd, må vi komme tilbake til. Det er fortsatt for tidlig å konkludere når det gjelder bakgrunn og motiv, utover at det har vært en konflikt i forkant av selve skytingen, skriver politiet i pressemeldingen mandag.

– Saken har høy prioritet og vi vil formidle ut straks det er ny utvikling. Politiet jobber nå med stor intensitet både operativt ute og med etterforskning på Politihuset, står det videre.

Metlid sa søndag ettermiddag at politiet har hentet inn en del informasjon, som elektroniske spor, avhør av vitne og ulike typer data, og at summen forhåpentligvis skal gi et bedre bilde av hva som har skjedd.