FOR SVAKT: Både UiO-forsker og studentorganisasjon mener lærerutdanning er mangelfull.

AI-debatten: Mener lærerstudenter ikke får nok kompetanse

Debatten om teknologi og kunstig intelligens i klasserommet pågår for fullt. Professor mener norske lærere ikke får den kompetanse de trenger for å håndtere dagens teknologi i skolen.

VG har i flere saker omtalt Tonje Brennas besøk til Elvebakken VGS og kommentarer om bruk av kunstig intelligens (AI). Flere lærere har svart med at de ikke får riktig verktøy til å bruke teknologi i undervisningen på en konstruktiv måte.

Marte Blikstad-Balas er professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Hun mener problemet stikker dypere, og sier at lærere i Norge ikke får den teknologiske kompetansen de burde ha i løpet av studiet.

Info Dette er AI AI står for artificial intelligence, og er i korte trekk når en datamaskin er i stand til å ta valg, lære og løse problemer som vanligvis krever menneskelig intelligens. ChatGPT er et eksempel på et AI-program som i stor grad klarer å svare selvstendig og utfyllende på spørsmål stilt av brukere. VG har tidligere omtalt Andrea (18) som fikk femmer på en innlevering hun brukte ChatGPT til å skrive. Vis mer

– Det er blitt forsket en del på i hvilken grad lærerutdanningen klarer å forberede studentene på å være lærere i et digitalt klasserom, og den forskningen peker på at lærerutdanningen i veldig liten grad klarer å gjøre det. Dette har vært et problem lenge, både i Norge og internasjonalt, sier Blikstad-Balas.

Hun påpeker at hvis det i Norge skal være et mål å gi elever tilstrekkelig digital kompetanse, så må først av alt lærerne ha det.

– Og har de ikke det, da blir det trøbbel. I dag varierer det veldig fra lærer til lærer hvor interessert de er i teknologi og hvor mye de ønsker å bruke det. Felles for de aller fleste lærere er at de i liten grad har lært noe om å undervise i teknologi-rike klasserom i lærerutdanningen, sier hun.

Blikstad-Balas leder en regjeringsutnevnt ekspertgruppe, som i fjor skrev en rapport hvor de belyste dette nærmere, blant andre dilemmaer innen læringsanalyse i undervisning i Norge.

PEKER PÅ MANGLER: Marte Blikstad-Balas mener dagens lærerstudenter ikke får tilstrekkelig digital kompetanse.

– Hva er det meningen at lærere skal kunne?

Blikstad-Balas mener mye av debatten som har pågått om bruk av teknologi, deriblant AI, i norske klasserom, kan spores tilbake til denne problemstillingen. Og selv om AI-diskusjonen for mange er ny, så er ikke det overordnede problemet noe nytt.

– Generelt, når disse diskusjonene har dukket opp, så har det vært diskusjoner om ett og ett tema, og ett og ett verktøy. Hvis man går tilbake i tid, så var det for eksempel stor bekymring knyttet til Wikipedia også. Et stort leksikon, hvor du kan finne svaret på alt, tilgjengelig for alle. Vi ser det hver gang det kommer noe nytt, som endrer skolens grunnforutsetning. Da blir det mye debatter.

Hun mener dette er feil fokus.

– Det man må se på er: I hvor stor grad blir nye lærere forberedt på at sånne endringer skjer, uavhengig av ett og ett verktøy. Jeg savner en overordnet diskusjon om hva vi vil med teknologien, og klarere forventninger om hva det er meningen at en lærer skal kunne. De må få en reell mulighet til å utvikle den kompetansen i løpet av lærerutdanningen sin.

Info Slik begynte saken VG omtalte først Andrea Holm Tanderø (18), som brukte kunstig intelligens-verktøyet ChatGPT til å skrive en innlevering. Hun gikk siden til skolen og fortalte om forsøket, og skolen lot henne beholde femmeren hun fikk på oppgaven.

Kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte fredag forrige uke Tanderø og Elvebakken VGS i Oslo. Der fortalte hun at hun mente lærere burde være nysgjerrige, og omfavne ny teknologi.

Brennas kommentarer har fått lærere landet over til å reagere. VG skrev tidligere i uken om en gruppe lektorer som mener de ikke har riktig verktøy til å bruke teknologi som kunstig intelligens (AI), og etterlyste tydeligere retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.

Nå mener professor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Marte Blikstad-Balas, at Norge feiler allerede i utdanningen av lærere, og at de ikke får den teknologiske kompetansen de burde ha for å bruke teknologi i skolen. Vis mer

Får støtte av studentorganisasjon

Leder i organisasjonen Pedagogstudentene, Lars Syrrist, har fulgt de siste dagers debatt. Han stiller seg bak Blikstad-Balas sine poenger.

– Det er mye sannhet i det hun sier. Det er et forbedringspotensial når det kommer til hva vi blir forberedt på og utvikling av digitale ferdigheter.

Han sier dette også er tilbakemeldinger de også får fra sine omtrent 20.000 medlemmer.

– De ønsker mer fokus på dette. Det er også veldig variert fra institusjon til institusjon hvor mye, og hva slags fokus det er på det. Det er veldig variert hvordan de innlemmer digitale ferdigheter og teknologikompetanse inn i lærerutdanningene. Noen gjør det utenfor, for eksempel gjennom kurs, mens andre kanskje bare fokuserer på det i enkelte fag.

LYTTER TIL MEDLEMMENE: Syrrist forteller at han får stadig tilbakemelding fra de om lag 20.000 medlemmene i Pedagogstudentene om mangelfull teknologikompetanse.

Syrrist mener utfordringene i lærerutdanningene bunner i blant annet økonomi.

– Det er lærerutdanninger som er underfinansierte, og som har vært det lenge. Det kan spesielt bidra til et svekket opplæringstilbud i emnene utenfor undervisningsfagene, slik som profesjonsfaglig digital kompetanse, og samtidig institusjonenes evne til å omstille seg i nærheten av det tempoet som teknologien utvikler seg, sier han.

Departementet svarer

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel, sier at robot-generert tekst kommer til å endre hvordan elever og studenter arbeider med tekst i framtida.

– Men jeg vet ikke hvordan disse endringene blir. Undervisningen på lærerutdanningene er det universiteter og høyskoler som har det faglige ansvaret for, skriver han i en e-post og legger til:

– Retningslinjene for lærerutdanningene legger allerede stor vekt på at lærerstudentene skal utvikle digitale ferdigheter. Jeg stoler på at de som underviser i sektoren, har dette høyt på agendaen og diskuterer hvordan de skal håndtere hva ny teknologi betyr for lærernes og elevenes skolehverdag.