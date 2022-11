MØRKT: Ordfører i Iveland kommune Terje Møkjåland og kona Karianne sitter i stearinlys under strømbruddet.

Tung snø gjør folk strømløse i Agder

Hundrevis av husstander i Agder er uten strøm på grunn av tung snø. Ordføreren i Iveland håper strømmen er tilbake før de skal i fjøset.

– Vi har strømaggregat, for vi er gode på egenberedskap her på bygdene. Men det er litt rigg å sette det i gang, sier ordfører Terje Møkjåland til VG.

Tallene for hvor mange som er berørt, endrer seg hele tiden. På det meste har over 3000 husstander i fylket vært uten strøm, ifølge Agder Energis nettsider.

Verst rammet er Vennesla, Iveland, Lindesnes og Birkenes.

Mens Terje Møkjåland er i politikken, er kona Karianne sjef i fjøset. Der venter ammekyrne på kveldsstellet - og til det trengs det strøm.

Iveland nord for Kristiansand har 1330 innbyggere. For 320 husstander - kanskje mer enn halvparten av bygdefolket - er strømmen borte tirsdag kveld.

– Foreløpig er det mye stearinlys her. Vi fyrer og har godt med ved, så det er ikke blitt kaldt i huset ennå, sier Terje Møkjåland.

Ordføreren i Iveland mistet strømmen hjemme ti på sju. Han ble litt overrasket.

– Akkurat nå er det vindstille og lett og fin puddersnø hos oss. Jeg hadde heller trodd strømmen ville falle ut, om vi fikk væromslag og veldig tung snø.

VINTER: Over 2000 husstander i Agder var uten strøm tirsdag kveld fordi tung, våt snø bøyer trær over linjene. Slik så det ut i Birkenes tirsdag ettermiddag.

Den tunge snøen har falt andre steder i Agder enn på Iveland.

– Det er mye tung og våt snø, spesielt innover i landet og det medfører at snøen får trær til å bøye seg over linjene, som fører til strømbrudd enkelte steder, May Britt Risbruna, pressevakt Agder Energi Nett, til VG.

Hun forteller at Birkenes og lenger østover mot Åmli er mest berørt av strømbruddet. Det har også vært et brudd i Vennesla og Iveland.

Her kan du følge utviklingen i ditt område.

– Noen steder må vi ha ut ekstra mannskap for å feilsøke og rydde linjene. Det er vanskelig å si når strømmen er tilbake. Mannskapene våre jobber intenst, sier Risbruna.

FØLG UTVIKLINGEN: På Agder Energi Netts sider kan du følge utviklingen i ditt område.

Dette skriver Agder Energi i en melding til kundene sine:

«Det har oppstått en feil i strømnettet som har medført at strømmen er blitt borte i deres område, vi arbeider med å finne ut av hvor feilen har oppstått. Dette kan medføre at strømmen vil komme tilbake for så å falle ut igjen, dette kan skje opptil flere ganger. Inntil vi har lokalisert feilsted og årsak til til hendelsen er det vanskelig å si når strømmen vil være permanent tilbake igjen».

VINTERVÆR: Slik ser det ut langs riksvei 9, Setesdalsveien, mellom Mosby og Hægeland, tirsdag kveld.

Vil ha tips

I morgen, onsdag, skal snøen gå over til regn og da vil jo snøen falle ned fra linjene, ifølge pressevakten som tror det varslede regnværet vil bedre på situasjonen. Men tirsdag kveld snødde det fremdeles noen mil inn fra kysten.

Agder Energi Nett vil gjerne ha meldinger fra publikum om linjer som har falt over veien. Da kan de ringe feilmeldingstelefonen 38 60 72 72, som er døgnbemannet.