Trondheim: Hypotesen om to drap og selvdrap er styrket

TRONDHEIM/OSLO (VG) De avdøde er to menn og en kvinne. Samtlige er over 18 år og i familie.

– Vi fikk melding fra et vitne om hadde obsert døde personer inne i et hus her i Trondheim. Politiet ankom stedet etter kort tid, sier påtaleansvarlig Anne Haave.







De avdøde er to menn og en kvinne, alle er over 18 år. Hendelsen skjedde trolig onsdag morgen.

– Av hensyn til etterforskning ikke ytterligere inn på hvordan dødd, sier Haave.

Politiet vil heller ikke kommentere drapsvåpen.

Én av de avdøde bodde på adressen, mens de to andre trolig bodde på andre andresser i Trondheim.

Politiet har foreløpig ikke lykkes med å varsle alle pårørende.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, sier etterforskningsleder Eivind Gulseth.

– De funnene til nå gjør hypotesen om to drap og et selvdrap er forsterket, sier han.

De tre avdøde er i familie, opplyser Gulseth.

Nødetatene rykket torsdag kveld ut med store ressurser til Singsaker, etter funn av tre døde personer. Dødsfallene etterforskes som mistenkelige.

En av hypotesene er at det dreier seg om drap og selvdrap.

Politiet har kalt inn til en pressekonferanse klokken 10.00 fedag.

Påtaleansvarlig Anne Haave har sagt til NTB at et vitne varslet politiet etter en mistenkelig hendelse på adressen.

– Helsefaglig krisestøtte er koblet på. Behov ut over det blir vurdert. Det blir ikke satt kriseteam. Det er politiet som informerer om saken ut over dette, skriver Ottervik i en sms til VG fredag morgen.

PÅ PLASS: Krimteknikere er på plass ved den aktuelle adressen.