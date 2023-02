ERNA ER FOR TIDEN STJERNA: Erna Solberg opplever stor borgerlig oppslutning om dagen. Jonas Gahr Støre sier de skal klare å snu den negative tendensen som dagens VG-måling viser.

Ny VG-måling: Stort flertall vil ha ny regjering

Oppslutningen om Ap og Sp er fortsatt på krisenivå. Et stort flertall av de spurte velger borgerlige partier.

Det viser VGs partibarometer for februar, levert av Respons Analyse.

Hadde det vært valg i dag, ville Erna Solberg sust inn på Statsministerens kontor:

Høyre, Frp, Venstre og KrF får til sammen 94 mandater – de rødgrønne 71.

Her er noen hovedtall fra målingen:

Høyre cruiser godt over 30 prosent og ender på 32,4 prosent. Opp fra 30,1 i januar og fra 20,4 ved stortingsvalget i 2021.

Ap får 18,6 prosent, ned fra 19,2 i januar og fra 26,3 ved stortingsvalget. Sp sitter fast i gjørma og kommer ikke høyere enn 5,3 prosent, ned fra 6,9 i januar.

På borgerlig side ligger Frp stabilt mellom 10 og 15 prosent: 12,8 nå. Venstre er over sperregrensen, med 4,8 prosent, mens KrF er under, med 3,5 prosent.

SV ligger høyere på Respons-målingen til VG enn en del andre målinger i de siste. De får 9,5 prosent. Rødt får 6,3 prosent og De Grønne katastrofale 2,3 prosent.

– Klarer ikke å løfte seg igjen

– Målingen viser en relativt stabil situasjon, hvor de to regjeringspartiene foreløpig ikke klarer å løfte seg igjen. Det er stort borgerlig flertall, hvor Erna Solberg igjen ville blitt statsminister hvis det var stortingsvalg nå, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Han legger til at det politiske landskapet har forandret mye de siste årene og at mye kan skje på relativt kort tid.

– Det er lenge til det stortingsvalget i 2025 – og fortsatt en god stund til kommunevalget 11. september, så mye kan fortsatt skje, sier Olaussen.

FLUKT: 128 000 velgere har gått fra Støres Ap til Solbergs Høyre siden valget høsten 2021.

Han peker på fortsatt strømpriskrise, renteoppgang, høye matpriser, eldreomsorgskritikk og Ap-strid for åpen scene som årsaker til den manglende oppslutningen.

– Det meste av det rammer folk i hverdagen og det går ut over dem som regjerer. Når det i tillegg er åpen strid i Ap om vedtektene, blir resultatet som det blir, sier han.

Olaussen sier at Ap har netto tapt 119 000 velgere til Høyre siden stortingsvalget – Sp nesten 50000.

Han understreker at dette er en stortingsmåling og at Ap og Sp tradisjonelt gjør det bedre i kommunemålinger, som det vil bli vridd til når kommunevalget nærmer seg.

Bare en av tre velgere er tilbake i Sp

Bakgrunnstallene viser at halvparten av Aps velgere holder fast ved partiet de stemte på i 2021, 25 prosent har satt seg på gjerdet og 25 prosent har gått til andre partier.

Sp har bare 31 prosent tilbake av de som stemte på partiet i 2021, 28 prosent er på gjerdet og hele 41 prosent har gått til andre partier.

Tallene viser at de også har begynt å miste velgere til Ap, ikke bare til Høyre og Frp.

Støre: – Det skulle bare mangle

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre liker ikke tallene i dagens måling.

– Jeg er ikke fornøyd med disse tallene og tar tilbakemeldingen fra velgerne på stort alvor. Vi skal oppover på målingene, og jeg er optimist ved starten av et nytt år og har tro på at vi vil klare det, fordi regjeringen tar Norge trygt gjennom krisene.

HAR TRUA: Støre sier det vil snu når politikken deres får virke.

Han sier at det viktigste for ham er trygg økonomisk styring.

– Jeg har tro på at politikken vår vil virke på det som treffer hverdagen til folk. Vi jobber for lave og stabile strømpriser, og at renteoppgangen og prisstigningen på andre varer skal stoppe. Så må vi som styrer tåle at folk gir tydelige tilbakemeldinger og har høye forventninger. Det skulle bare mangle.

Erna Solberg stråler når hun får se tallene.

BLID SOM EN SOL: Erna Solberg sier målingen inspirerer.

– Dette er veldig fine tall for Høyre, og jeg blir veldig glad for at målingen viser et klart borgerlig flertall. Til høsten er det kommunevalg, og dette er en stor vitamininnsprøyting for våre lokalpolitikere og frivillige i hele landet, som gjør seg klare for valgkamp, sier hun.

– Må øke kvaliteten

En viktig årsak til Høyres vekst, er at Ap og Sp sliter. Men Solberg avviser at de sitter stille og vokser. Hun sier de er ute med sitt politiske budskap og at disse sakene blir viktig frem til valget:

– Jeg mener vi trenger en politikk som gjør at folk vil investere og skape jobber i Norge, og som oppmuntrer alle gode krefter til å være med på å løse utfordringene i samfunnet – enten det handler om barnehageplasser eller helsekøer. Vi trenger flere veier inn i arbeidslivet for folk som står utenfor, og vi må øke kvaliteten i skolen og eldreomsorgen.