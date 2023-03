SVINDELJEGER: – Det er ofte mye følelser i det å bli svindlet. Når man da i tillegg får en dør i trynet hos politiet er det ikke rart at folk gir opp, hevder Kjell-Ola Kleiven

Flere svindelsaker henlegges grunnet kapasitet

Et rekordhøyt antall bedragerisaker blir henlagt på grunn av manglende kapasitet hos politiet, viser tall fra SSB.

Svindeljeger Kjell-Ola Kleiven er kritisk til hvordan politiet behandler ofre for bedrageri og svindel i Norge.

– Det prioriteres ikke av politiet fordi det ikke går direkte på helsen løs, men det mener jeg er feil. Det går på helsen løs, sier Kleiven, som driver selskapet Risk Information Group og er kjent fra programmet «Svindeljegerne».

Hør podkasten «Seriesvindleren» om hvordan «Silje» og «Marte» slo tilbake:

VG har den siste tiden skrevet om «Serieløgneren» som i flere år har lurt kvinner. Flere av kvinnene har anmeldt han for bedrageri. Noen av dem fikk sakene sine henlagt på grunn saksbehandlingskapasitet hos politiet. Det er de ikke alene om.

– Gjør meg ekstremt sinna

1008 bedragerisaker ble henlagt på kapasitet i 2011, mot 3504 saker i 2021.

I 2011 ble 34 saker om grovt bedrageri henlagt på kapasitet. I 2021 var har tallet økt til 232.

«Silje» var en av dem som fikk saken sin henlagt.

– Det er uforståelig for meg at man ikke får stoppet en person som er kjent i systemet, sier «Silje».

Silje anmeldte ekssamboeren sammen med en annen kvinne han også hadde lurt. Da sakene deres ble henlagt skaffet de seg advokat som hjalp dem med å klage. Det førte til at mannen blant annet ble dømt for bedrageri og grovt bedrageri i Oslo tingrett i mai 2022.

– At det skal gå såpass mange år, og man skal ha såpass mye ressurser for at politiet skal ta sånne saker alvorlig gjør meg ekstremt sinna, sier «Silje» til VG.

Mannen som ble dømt sier til VG at han ikke kjenner seg igjen i at han har svindlet «Silje». Ovenfor den andre kvinnen har han unnskyldt seg i ettertid.

Mangel på ressurser

Det overordnede ansvaret for hva politiet skal prioritere og henlegge faller på Riksadvokaten. Ifølge Riksadvokatembetet har økonomisk kriminalitet i lengre tid vært et prioritert område, og forklarer utviklingen slik i en e-post til VG:

– Årsakene til den negative utviklingen i henleggelser av bedragerisaker på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet er antagelig sammensatt. Anmeldelser om bedrageri har økt i antall, samtidig som det er mangel på ressurser i politiets straffesaksbehandling. Det er også grunn til å tro at det er behov for økt kompetanse for å etterforske denne sakstypen som i stadig større grad består av handlinger i det digitale rom, skriver kommunikasjonsrådgiver hos Riksadvokaten Mie Skarpaas til VG.

Nylig ble det kjent at Økokrim oppretter en egen bedragerienhet på bakgrunn av utviklingen.

I fjor tok politiet imot 23 100 meldinger om bedrageri, dette er økning på 20 prosent sammenlignet med året før, skriver NRK.

– Nesten umulig å få tilbake pengene

Svindeljeger Kjell-Ola Kleiven hjalp «Silje» og den andre kvinnene med å ta tak i situasjonen deres. Likevel fraråder han privatpersoner å bruke ressurser på svindelsaker.

– Når pengene først er borte, er det nesten umulig å få de tilbake, forteller han.

