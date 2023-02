Sykehus mistenkt etter at gravid kvinne og ufødt barn døde

Sykehuset Levanger har fått status som mistenkt etter at en gravid kvinne i 30-årene og hennes ufødte barn døde uventet tidligere i år.

Helse Nord-Trøndelag varslet politiet og Helsetilsynet etter dødsfallet.

Politiet har også startet etterforskning.

– Saken ble innledningsvis ansett som en undersøkelsessak. Basert på den informasjonen politiet har per nå etterforsker vi hvorvidt avdøde har mottatt forsvarlig helsehjelp, dvs. hvorvidt det foreligger overtredelse av helsepersonelloven § 4, skriver politiadvokat Malin Borg til VG.

Avdøde ble begjært obdusert, og politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten og har nå antatt dødsårsak.

– Av hensyn til saken vil vi ikke gå konkret inn på denne på nåværende tidspunkt, sier Borg.

– Basert på antatt dødsårsak har vi foretatt en vurdering av hvilke helsepersonell som skal avhøres. Det jobbes nå med avhør av disse. Det gjøres fortløpende vurdering på aktuelle etterforskningsskritt etter hvert som vi får inn informasjon.

Det foreligger per nå ingen holdepunkter for å rette mistanke mot enkelthelsepersonell involvert i behandlingen av avdøde, sier Borg.

Trønder-Avisa omtalt hendelsen først. Fagsjef Svenn Morten Iversen i Helse Nord-Trøndelag har sagt til avisen at dødsfallet er uventet og hendelsen tragisk.

– Vi forstår at utfallet er det verst tenkelige for pårørende og helsepersonell. Dette er en tung tid for de gjenlevende og for helseforetaket, sa Noem.

Politiets pårørendekontakt bistår familien. De etterlatte har foreløpig ikke fått oppnevnt bistandsadvokat.