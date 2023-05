AVSLAG: Styreleder Priyangika Samanthie i organisasjonen Romantisert innvandring fikk nei da hun ville møte statsråd Kjersti Toppe for å varsle om ulovlige adopsjoner.

Prøvde å varsle om ulovlige adopsjoner – møtte lukket dør hos ministeren

I 2021 ble Kjersti Toppe (Sp) oppfordret til å granske ulovlige adopsjoner til Norge. Men organisasjonen som ba om gransking, fikk ikke engang et møte.

Kortversjonen Kjersti Toppe (Sp) ble oppfordret til å granske ulovlige adopsjoner til Norge i 2021.

Styreleder Priyangika Samanthie i organisasjonen Romantisert innvandring kritiserer tidsbruken og sier en gransking kunne blitt igangsatt langt tidligere.

Toppe sier i en e-post til VG at hun er enig i at granskingen skulle skjedd tidligere. Vis mer

Det var i oktober 2021, to uker etter at Toppe hadde tatt plass på statsrådkontoret i Barne- og familiedepartementet, at hun fikk et brev fra organisasjonen Romantisert innvandring Romantisert innvandringEn interesseorganisasjon for minoriteter med adoptert bakgrunn.

Det fire sider lange brevet, som VG har fått innsyn i, hadde et enkelt budskap: Det har skjedd ulovlige adopsjoner til Norge, sannsynligvis i større omfang enn hva som var kjent.

Derfor ba Romantisert innvandring om en uavhengig gransking av norsk adopsjonspraksis.

Organisasjonen ba også om et møte med Toppe.

Svaret kom en måned senere, og var av det byråkratiske slaget:

«Barne- og familieministeren har mottatt henvendelsen. Departementet kan orientere om at det ikke er aktuelt med et møte om dette temaet nå, men det kan bli aktuelt med et møte med departementet og/eller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på et senere tidspunkt», skrev en avdelingsdirektør.

Noe svar på ønsket om en gransking sto det ingenting om.

GRANSKING: Barne- og fmailieminister Kjersti Toppe har annonsert at det kommer til å gjøres en ekstern gransking av internasjonale adopsjoner til Norge.

– Kunne vært igangsatt langt tidligere

I overkant av ett år senere hadde både VG, NRK og TV2 publisert saker om ulovlige adopsjoner.

Da bestemte Toppe seg likevel for å gjennomføre en uavhengig gransking.

Det skjedde for sent, mener styreleder Priyangika Samanthie i Romantisert innvandring.

– Dette kunne vært igangsatt langt tidligere. Det er ikke noe nytt at det har skjedd ulovlige adopsjoner til Norge, selv om det har fått mer medieomtale nå, sier Samanthie til VG.

Samanthie viser til at det har vært omtale av ulovlige adopsjoner i norsk offentlighet siden 80-tallet.

– Det var nettopp derfor vi ville ha et møte med Toppe da hun ble statsråd, for å fortelle at vi allerede kjenner til nok ulovlige adopsjoner til at det var på tide med en gransking.

FOR SENT: Priyangika Samanthie sier at en gransking av utelandsadopsjoner kunne blitt igangsatt for lenge siden.

Mistenker «strategisk» gransking

Da granskingen til slutt ble annonsert, opplevde Samanthie at statsråd Toppe var tvunget opp i et hjørne.

– Det virket som om det var strategisk, at Barne- og familieministeren ikke hadde noe annet valg etter medieomtalen. Hvorfor kunne hun ikke gjort det tidligere, når vi er mange som har prøvd å varsle henne?

Statsråden: – Skulle skjedd for mange år siden

Statsråd Toppe har fått forelagt kritikken fra Romantisert innvandring.

– Nå er det faktisk slik at mens tidligere regjeringer ikke har sett behovet for gransking, så tar jeg og vår regjering dette videre og vil gjennomføre en ekstern gransking. Jeg er enig at dette skulle skjedd for mange år siden, skriver Toppe i en e-post til VG.

Sp-politikeren skriver at møteforespørselen høsten 2021 ble avslått fordi det var innkalt til et møte om etteradopsjon der Romantisert innvandring var invitert. Men dette møtet handlet altså om det som skjer etter at en adopsjon er gjennomført, ikke mens adopsjonsprosessem fortsatt pågår.

– Men det ble også lagt opp til at flere ting kunne adresseres fra adoptertes organisasjoner, skriver Toppe til VG.

Hun understreker at hun har hatt møter med Romantisert innvandring og andre adopsjonsorganisasjoner i ettertid.

Toppe legger også til at det allerede pågikk et arbeid om behovet for en gransking da Romantisert innvandring ba om møtet høsten 2021.

