DEN RØDE PLANETEN: Lang, lang, langt unna ligger det en planet med navnet Mars. Nå har vi på Jorden gjort store teknologiske fremskritt. Det har ført til at vi alle kan se en livestream av planeten fredag kveld.

For første gang kan du se Mars i nåtid

Aldri før har mars blitt livestreamet. Fra og med fredag kveld kan du følge med på det som skjer på planeten minutt for minutt.

Klokken 18:00 går det hele av stabelen. Da vil den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) sette opp en stream på YouTube hvor alle kan følge med på den røde planeten.

Det hele vil vare i en time og bildene som kommer inn i dag blir så direkte som de kan bli, ifølge ESA.

Det skriver CNN.

– Normalt ser vi bilder fra Mars og vet at de er tatt dager før, sier James Godfrey, operasjonsleder for romfartøy ved ESAs oppdragskontroll-senter i Tyskland.

Første gang i historien

Mange har allerede sett bilder av planeten Mars før.

– Jeg er spent på å se Mars slik den er nå, sier Godfrey til CNN.

Bildene som kommer inn fredag blir nemlig oppdatert hvert 50. sekund.

Ofte blir data og observasjoner av den røde planeten tatt når et romfartøy ikke er i direkte kontakt med jorden, så bildene lagres til de kan sendes tilbake.

Det er nettopp derfor denne livestreamen er unik og et fremskritt teknologisk.

For å starte direktesendingen anslår ESA at det vil ta omtrent 17 minutter før lyset som trengs for å danne bildene, kan reise direkte fra Mars til Jorden.

Deretter tar det minutt til å komme gjennom ledningene og serverne på bakken, sier de i en uttalelse.

De ber også folk være forberedt på at ting kan oppstå. Det er nemlig første gang i historien de prøver å vise mars i nåtid.

