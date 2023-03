I STREIKEFARE: Butikkansatte i blant annet Kiwi kan bli tatt ut i streik, hvis ikke arbeidstakersiden får reallønnsvekst i lønnsforhandlingene, ifølge forbundslederen i Handel og kontor.

Truer med streik i dagligvarebransjen: − Urettferdighet satt i system

Handel og kontor raser mot rekordutbytte og høye bonuser i Norgesgruppen, mens butikkansatte får minstelønn. Hvis ikke medlemmene får høyere kjøpekraft, kan det bli streik, advarer forbundsleder.

Lederen i Handel og kontor sier han har fått en klar marsjordre fra medlemmene i forkant av årets lønnsoppgjør: Høyere kjøpekraft og en lønn å leve av.

– Det har vært nedgang i kjøpekraft i flere år. Dette er i stor grad kvinnedominerte yrker der mange jobber ufrivillig deltid. Vi krever en lønn å leve av i denne bransjen, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham til VG.

– Blir det streik hvis ikke dere får innfridd kravene?

– Det eneste virkemiddelet vi har hvis ikke vi får kjøpekraft er å ta på seg de gule vestene. Det må vi vurdere når den tid kommer, sier Beckham.

– Er streiketrusselen reell?

– Det er nok en reell streikefare hvis ikke vi får økt kjøpekraft.

Tidligere lørdag uttalte han seg til Nettavisen.

KREVER ØKT KJØPEKRAFT: Forbundsleder i Handel og kontor, Christopher Beckham.

Handel og kontor organiserer rundt 78.000 medlemmer, inkludert ansatte i dagligvarebransjen.

Streiketrusselen til forbundslederen får gehør av hovedtillitsvalgt i Meny.

– Hvis det er eneste måten å få det gjennom på, så blir det sånn, sier Trine Dahlstrøm, som krever reallønnsvekst for sine medlemmer.

Hun er også ansattrepresentant i styret til Norgesgruppen ASA.

Lørdag har hun vært på årsmøte i Oslo og Akershus, og forteller at streikeviljen er stor blant medlemmene.

– Det snakkes om ute blant medlemmene, sier hun.

Ber ledelsen ta ansvar

Forrige uke ble det klart at Norgesgruppen – som eier Kiwi, Meny, Spar og Joker – gikk med 2,9 milliarder i overskudd i 2022.

Det er konsernets tredje høyeste overskudd noensinne.

Det gir et utbytte til aksjonærene på 740 millioner kroner. Knappe tre fjerdedeler av utbyttet går til Johannson-familien.

Konsernsjef Runar Hollevik har en årslønn på mer enn 8 millioner, og i 2022 fikk han i tillegg utbetalt en bonus på 3,6 millioner og andre ytelser på 364.000 kroner.

KONSERNSJEF: Norgesgruppen-sjef Runar Hollevik.

Det klinger ikke godt i ørene til forbundslederen i Handel og Kontor.

– Det er så umusikalsk.

– Det er urettferdighet satt i system, sier Christopher Beckham.

Han forteller at de butikkansatte får spørsmål fra kundene om det er de høye utbyttene som gjør at matvareprisene har steget.

– Ledelsen må ta ansvar for dette. Det skaper stor fortvilelse blant våre medlemmer og tillitsvalgte.

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det kun skal forhandles om lønn.

Mandag 27. mars overrekker LO sine krav til NHO.

Forhandlingene mellom LO og Virke er satt til 18.-20. april.

Har tro på enighet

Konserndirektør for kommunikasjon i Norgesgruppen, Stein Rømmerud er uenig i at fjoråret var et jubelår for Norgesgruppen.

– Resultatet må ses i forhold til omsetningen, og virksomheten utenfor Norge bidrar positivt. Under 3 % resultatmargin er ikke et svært godt resultat, sier han til VG.

Rømmerud svarer forbundsleder Beckham med å si at han håper på en konstruktiv og ryddig dialog mellom partene.

– Vi i Norgesgruppen har stor tro på og tillit til dialogen med de tillitsvalgte og partssamarbeidet i næringslivet. På samme måte som Beckham så håper vi på et konstruktivt samarbeid, og at forhandlingene ikke løses gjennom konflikt.

