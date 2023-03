Høyre-leder Erna Solberg og Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, gledet seg over en fersk meningsmåling fra Groruddalen.

Jublet for måling i Ap-bastion - men Oslo fortsatt rødgrønt

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg smilte bredt etter at Høyre for første gang var det største partiet på en meningsmåling fra Groruddalen i Oslo. Men en Oslo-måling Høyre har bestilt, viser fremgang for erkefienden Ap i Oslo.

Meningsmålingen for hele byen viser at Arbeiderpartiet går frem 2,1 prosentpoeng og dermed har et lite rødgrønt flertall i Oslo, inkludert Sp.

Dette fortalte ikke Lae Solberg i søndagens omtale av sjokkmålingen fra Groruddalen.

Fullstendig dødt løp

Ifølge Oslo Høyres måling for hele hovedstaden er det nå 30 rødgrønne mandater mot 29 borgerlige. I en tilsvarende måling i Aftenposten tidligere i mars, var tallet motsatt; 30 borgerlige og 29 rødgrønne mandater.

Det er med andre ord fullstendig dødt løp mellom blokkene.

LETTERE KRITISK: Byrådsleder Raymond Johansen synes det er spesielt å bare presentere en av to målinger, slik Høyre gjorde.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som må nedkjempe Lae Solberg dersom han skal beholde sitt kontor i østfløyen i Oslo Rådhus, må le:

– Meningsmålinger skaper god eller dårlig stemning. Og det kan jo hende at Eirik Lae Solberg var så opptatt av å skape god stemning at han unnlot å fortelle om resultatene for hele byen, sier Johansen.

Info Slik er Respons’ Oslo-måling for mars Høyre: 33,6 % - 20 mandater Ap: 17,5 % - 11 mandater SV: 13,8 % - 8 mandater MDG: 10,2 % - 6 mandater Venstre: 8,4 % - 5 mandater Rødt: 7,5 % - 4 mandater Frp: 5,0 % - 3 mandater KrF: 1,6 % - 1 mandat Sp: 1,3 % - 1 mandat Vis mer

– Dovre har falt

Både Oslomålingen og Groruddalsmålingen ble bestilt av Høyre og ble gjennomført samtidig. Eirik Lae Solberg uttalte seg bare om Groruddalen:

– Dovre har falt, sa han til VG søndag, med henvisning til et løfte som ble avlagt etter at Riksforsamlingens forhandlinger om grunnloven på Eidsvoll ble avsluttet 20. mai 1814: «Enig og tro inntil Dovre faller».

– Inspirerer voldsomt

Oslos nordøstre bydeler har tradisjonelt utgjort grunnfjellet til Arbeiderpartiet i hovedstaden. På målingen fra Respons Analyse fikk Arbeiderpartiet nå 24,2 prosent av stemmene og Høyre 27,6 i Groruddalen.

– Ap har hatt et dundrende flertall i Groruddalen i mange tiår og har vært større enn Høyre etter andre verdenskrig. Dette er et politisk jordskjelv som inspirerer oss voldsomt, uttalte han begeistret.

Ikke skjult bevisst

Ansvarlig for meningsmålingen i Respons Analyse, Thore Gaard Olaussen, sier til VG at det er opp til oppdragsgiver å avgjøre hva som skal publiseres og hvor.

– Høyre har kjøpt og betalt for målingen, og Respons Analyse har fått sine penger. Noe annet legger ikke vi oss borti, sier han.

Begge målingene er blitt publisert av Høyre på den offentlig, tilgjengelige nettsiden Poll of polls.

– Så de har ikke forsøkt å holde noe skjult, sier Olaussen, som synes meningsmålingen fra Groruddalen var oppsiktsvekkende.

– Derfor var den også høyst relevant å snakke om, sier han.

Viser til hva som var den store nyheten

Når vi utfordrer byrådsleder Lae Solberg om at det ikke hjelper å vinne Groruddalen, hvis de taper Oslo, svarer han slik:

FORKLARING: Eirik Lae Solberg sier det var Groruddalmålingen som var sensasjonell, ikke Oslo-målingen. Han sier de dog har offentliggjort begge på Poll of Polls.

– Å måles til største parti i Groruddalen er historisk og en kjempeinspirasjon for oss. Den lokale Ap-toppen på Grorud, Anders Røberg-Larsen, mener at «den som vinner Groruddalen, vinner valget».

– Hvorfor informerte dere ikke om Oslo-målingen?

– Målingen ligger på nettstedet Poll of Polls og kan leses av alle. At det er dødt løp mellom blokkene i Oslo er ikke nytt og viser at vi må gi jernet hver dag fram til valget. Det store nye var at Høyre for første gang er størst i Groruddalen.

Sp åpner døren - begge veier

Morten Edvardsen, bystyrerepresentant og førstekandidat for Sp i Oslo, sier ingen kan putte dem i noen bås.

– Vi er nok en gang på vippen. Vi opplever at det tas for gitt at vi støtter dagens flertall, men det er det ikke. Vi går til valg som et uavhengig sentrumsparti og er åpen for å forhandle med dem som vil gi oss gjennomslag for det som er viktigst for oss, sier Edvardsen.