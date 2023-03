DØMT: Tom Richard Rambo (30) ble torsdag dømt for drapet på samboeren Lisa Iren Karlsen (40) natt til 1. mars i fjor. Hans forsvarer vurderer å anke over forvaringsspørsmålet.

Pårørende om drapsdommen mot Tom Richard Rambo (30): − Et lite plaster på såret

Tom Richard Rambo (30) mishandlet Lisa Iren Karlsen (40) og knivstakk henne 17 ganger. Pårørende sier til VG at det er ingenting som vil erstatte tapet av Lisa.

Retten slår fast at Rambo utvilsomt var tilregnelig tilregneligdersom noen ikke anses som tilregnelig, kan de ikke dømmes til straff, men til tvungen psykisk helsehjelp. da han drepte samboeren og kjæresten Lisa Iren Karlsen i parets felles bolig natt til 1. mars i fjor.

30-åringen er tidligere voldsdømt. Rambo har selv erkjent straffskyld for drapet.

Nå er han dømt til 15 års forvaring, som betyr at straffen kan bli forlenget dersom det anses som nødvendig for å beskytte samfunnet.

Motivet for drapet skal blant annet ha vært sjalusi – og at Rambo ikke likte et forhold som han mener Lisa skal ha hatt til en annen mann.

SISTE JUL: Her er Lisa Iren Karlsen fotografert bare noen måneder før drapet. Bildet er gjengitt med tillatelse fra hennes pårørende.

– Erstatter aldri en mamma

Mamma til avdøde Lisa Iren Karlsen sier til VG at hun er tilfreds med dommen.

– Bortsett fra erstatningskravet. Det står tre barn igjen som skal ha en oppreisning som svarer til at mor er borte for alltid. Penger vil aldri erstatte en mamma, sier Kristin E. Karlsen til VG.

Hver av Lisa Iren Karlsens etterlatte fikk tilkjent 230.000 kroner i erstatning. Totalt fem personer fikk erstatning.

Normen som retten tok utgangspunkt i har ikke økt siden Høyesterett fastsatte den i 2010 – for over 10 år siden.

Mamma Kristin E. Karlsen har fulgt hele rettssaken mot datterens drapsmann.

– Det har vært et helvete, sier hun til VG etter at dommen ble kjent.

Hun forteller at det var viktig for henne – og flere av de andre pårørende – å være til stede i rettssalen.

Noe av det vanskeligste hun opplevde var da bildene av den døde og mishandlede datteren ble vist fram på skjerm, forteller hun til VG.

– Vi har fått et bitte lite plaster på såret, sier hun om dommen.

DREPT: Lisa Iren Karlsen ble drept natt til 1. mars i fjor.

Funnet avkledd og drept

Det var Rambos mor som varslet politiet om at sønnen hadde drept Lisa Iren Karlsen. Telefonsamtalen ble spilt av i retten.

«Min sønn har gjort drap på jenta si. Han bor hos henne», fortalte den fortvilte kvinnen i telefonsamtalen.

«Han har skåret henne» og «hun ligger død» forklarte hun også.

Da politipatruljen tok seg inn i boligen der paret bodde sammen, fant de Lisa Iren Karlsen liggende avkledd og drept i stuen i andre etasje.

Like før volden mot henne startet, skal Rambo ifølge dommen ha knust telefonen hennes. Klokken var da 22.04.

– Etter min mening må voldsutøvelsen ha hatt en viss varighet, har aktor Johan Petter Bærland tidligere sagt VG.

Han sier nå til VG at han er fornøyd med dommen, og konstaterer at retten har fulgt hans anbefaling.

FUNNET DØD: Lisa Iren Karlsen ble funnet blodig, drept og avkledd i stuen i andre etasje i boligen der paret bodde sammen.

Tok bilder

Etter drapet tok Rambo fire bilder av Lisa Iren Karlsen med sin egen mobiltelefon. Det er uklart hvor lenge etterpå bildene ble tatt, men klokken var da 00.40.

– Hvis han får lov vil han gjerne si unnskyld for det som har skjedd, sa forsvarer Simon Ladderud Stende til retten da saken ble behandlet der.

Den unnskyldningen ønsket ikke de pårørende.

STOLT I KOFTE: Her bruker Lisa Karasjok-koften hun fikk i gave av foreldrene rundt konfirmasjonsalderen. Den brukte hun til store anledninger og var veldig stolt over, forteller mamma Kristin til VG. Foto: Privat

Stor gjentagelsesfare

Ifølge de sakkyndige som har vurdert Tom Richard Rambo, er det høy fare for gjentagelse. De mente fengselsstraff ikke ville være tilstrekkelig for å verne andres liv og helse. Det er blant årsakene til at retten dømmer ham til forvaring.

Om forvaringsstraff i dette tilfellet skriver retten:

«Det vises til den brutale måten drapet ble begått på, med gjentatt vold med kniv over noe tid. Drapet ble begått med overlegg og under særdeles skjerpende omstendigheter.»

Dommen er ennå ikke rettskraftig. Rambos forsvarer, Simon Ladderud Stende, sier at de vil vurdere å anke.

– Vi er uenig i tingrettens vurdering av spørsmålet av forvaring, sett i lys av foreliggende praksis fra Høyesterett, sier han.

Info Dette er saken Natt til 1. mars 2022 ble Lisa Iren Karlsen (40) funnet drept hjemme i Grue kommune i Innlandet. Hennes kjæreste og samboer, Tom Richard Rambo (30), har erkjent straffskyld for drapet. Han ble i Glåmdalen og Romerike tingrett dømt for drapet. Han ble dømt til 15 års forvaring. Ifølge dommen var han tilregnelig da han drepte Lisa Iren Karlsen. Dommen er ennå ikke rettskraftig. Og forsvarer har varslet at de vurderer å anke. Vis mer

– Var høyt elsket av mange

Flere av Lisa Iren Karlsens pårørende fulgte rettssaken da den pågikk.

– Lisa var høyt elsket av mange. Det er mange som er preget av hennes bortgang, meddelte bistandsadvokat Snorre Torgrimsby til retten da saken ble behandlet.

Han forteller til VG at de pårørende nok er tilfreds med straffen.

– Jeg har ikke fått snakket nærmere med dem nå. Men de var fornøyde med forslaget til straff fra statsadvokaten. Og det har blitt fulgt helt ut. Så jeg legger til grunn at de er fornøyde, sier han til VG.

