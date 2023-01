HAR FØDEPLASS: Sebastian og Maj Helene Bekkevold (30) venter sitt andre barn og har fødeplass på ABC-klinikken, men termindatoen er tett opptil datoen fødetilbudet stenges.

Maj Helene (30) skal føde på ABC - hvis hun rekker

I slutten av februar venter Maj Helene Bekkevold (30) sitt andre barn. Fødselen skal skje på ABC-klinikken i Oslo - hvis de rekker det.

Det var ektemannen Sebastian Bekkevold som brakte henne nyheten om at ABC-klinikken ABC-klinikkenABC-klinikken er landets mest kjente klinikk for naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. hun har fått fødeplass på skal stenge dørene - og det allerede 4. mars.

– Jeg ble sjokkert. Det var kjipt å høre. Og at det skjer så raskt ... kan de bare gjøre det? sier hun.

Sammen venter ekteparet sitt andre barn, ei jente som skal hete Evelyn. Termindatoen er satt til 23. februar.

– Jeg er veldig sikker på valget mitt om å føde på ABC, forteller Maj Helene.

Men det har ikke vært «bare» å forberede seg til det denne gangen. I høst kom brevet om at den populære klinikken skulle helgestenges.

«Ok, håper jeg føder på en ukedag, da» tenkte Maj Helene da. Nå må hun forberede seg på at det kanskje ikke blir noe av i det hele tatt.

Info ABC-klinikken I 2022 var det 388 fødsler på ABC-klinikken, mot 7883 fødsler på de andre tre avdelingene ved Oslo universitetssykehus (Føde A, B og Føde Rikshospitalet). ABC-klinikken bruker naturlige hjelpemidler som tilstedeværelse, akupunktur og mulighet for bruk av vann. ABC har landets beste kompetanse på vannfødsler. Kilde: Oslo universitetssykehus Vis mer

– De som nå står i risiko for å ikke rekke ABC-fødsel, skal de fortsatt følges opp av ABC i siste del av svangerskapet?

– Ja, de skal fortsatt få tilbud om å føles opp i svangerskapet om de ønsker det. De vil få brev når dette er behandlet i klinikkledermøte 26.01.2023, skriver Miriam Nyberg i Fødeavdelingen på OUS i en e-post.

De beholder sin fødeplass i OUS hvis de ikke avbestiller, understreker Nyberg.

– Vi ønsker dem hjertelig velkommen, sier hun.

– Må være åpen for alt

Svangerskapet har vært fint og alt ligger foreløpig til rette for at Maj Helene skal kunne føde på ABC-klinikken som planlagt – med mindre lille Evelyn i magen lar vente på seg så lenge at klinikken stenger dørene før hun bestemmer seg for å komme til verden.

– Hadde jeg hatt termin i mars, måtte jeg bare omstilt meg. Nå er det mer usikkert. Det er mer stress over det, sier Maj Helene.

Håpet er å føde til termin. Samtidig gikk hun ti dager over i sitt første svangerskap. Nå vil hun forsøke å ta ting som det kommer uansett hvordan det blir, selv om hun veldig gjerne vil at fødselen blir der den er planlagt.

– Samtidig må jeg være åpen for alt når det kommer til fødsel.

VIL IKKE STRESSE: Maj Helene Bekkevold (30) går ut i fødselspermisjon om få dager, og vil bruke tiden på å fokusere mentalt på fødselen som står foran henne – uansett hvor den blir.

– Håper det blir et tydelig tegn til politikerne

Den blivende tobarnsmoren har foreløpig ikke fått noen informasjon om stengingen fra sykehuset selv.

Men oppfølgingen på ABC er hun allerede i gang med, fordi en del av det å føde der, innebærer at man har svangerskapskontrollene der istedenfor på helsestasjonen man tilhører i den siste delen av graviditeten.

– Det er et poeng for å kunne bli kjent med de som jobber der og ikke minst stedet. Ideen er jo at om man føler seg komfortabel, trygg og er på et kjent sted, vil fødselen gå lettere fordi man er mer avslappet. Nettopp det er jo veldig viktig for å ha en god fødsel, forklarer Maj Helene.

På kjøkkenveggen i rekkehuset på Bjørndal i Oslo henger en remse med ultralydbilder. I andre enden av rommet står et Ikea-lekekjøkken, som tilhører Jonatan (2,5) som snart blir storebror.

Opplevde kaotisk fødsel

Da han ble født høsten 2020, gikk Maj Helene ti dager over termin.

Hun hadde fødeplass på ABC-klinikken også den gangen, men da det ble bestemt at fødselen skulle settes i gang, måtte hun føde på en av de ordinære avdelingene.

Det ble ikke drømmen om en naturlig fødsel i kjente omgivelser med ektemannen ved sin side – men igangsetting, styrtfødsel og Sebastian som kun fikk være med i fødselens siste og mest intense time på grunn av coronarestriksjonene.

Ekteparet beskriver fødselsopplevelsen som både kaotisk og dramatisk.

Selv om hun følte mestring og glede over opplevelsen, har hun tenkt at «jeg håper ikke det blir sånn igjen».

– Opplevelsen min der får meg ikke til å ha lyst å føde der igjen, sier hun.

Ekteparet fikk imidlertid være noen dager på barsel på ABC-klinikken siden det var der de opprinnelig hadde plass den gang.

– Der var det så rolig, jordmødrene hadde god tid og var lenge innom for å snakke om hva vi hadde opplevd, forteller Maj Helene.

Erfaringene fra første fødsel, både de gode og de dårlige, gjorde at hun søkte ABC-klinikken denne gangen også, i håp om en roligere, mer jordmorstyrt og naturlig fødsel blant ansatte hun kjenner ansiktene på og i omgivelser hun er kjent.

Går hun ni dager over termin, blir det derimot ikke på klinikken som nå skal stenge dørene.

– Da må jeg jo bare føde på den vanlige fødeavdelingen på Ullevål, og håpe det blir fint. Det er dyktige folk der også, det har jeg tro på, sier hun.

Miriam Nyberg i Fødeavdelingen på OUS opplyser at jordmødrene på ABC-klinikken vil få tilbud om en kartleggingssamtale.

– Målet med samtalen er å kartlegge den enkeltes ønsker og behov videre. Fødeavdelingen ved OUS har omsorgsfulle og kompetente medarbeidere som hver dag gir sitt ytterste for å gi god fødsels og barselomsorg, opplyser hun.

VIKTIG TILBUD: Ekteparet Bekkevold synes det er vanskelig å forstå at det kuttes i fødsels- og barselomsorgen, og mener at ikke alt kan måles i penger.

– ABC-enheten er en del av den totale økonomien i Fødeavdelingene og en del av den totale beredskap som skal være tilstede for å gi god oppfølging i svangerskap, fødsel og barsel 24/7, man kan ikke skille ut ABC-fødslene spesielt av denne grunn, opplyser Nyberg.

– Ikke alt skal regnes i penger

Men for Maj Helene og Sebastian er det uforståelig at et fødetilbud stenges med så kort varsel, når det åpenbart er ønsket av så mange, og politikerne etterlyser flere barn i Norge.

– Jeg lurer jo veldig på hva som er grunnen til at de gjør et valg som dette, og det skjer så raskt. Det virker for meg som en uklok og forhastet beslutning.

– Og hva kommer til å skje med denne delen av fødselstilbudet i Oslo og på Østlandet? Blir det mer privatisert, dyrere og mindre tilgjengelig for folk? spør hun seg.

Hun håper oppmerksomheten rundt saken nå gir et tydelig tegn til politikerne:

– Hvis de vil at vi skal føde flere barn, hjelper det ikke å kutte i fødsels- og barselomsorgen, sier hun.

– Ikke alt skal regnes i penger heller, understreker ektemannen.

– Alle barna som blir født er utrolige ressurser for fremtiden, sier han.

Maj Helene tenker også på alle mødrene som føder barna, og de mange historiene hun har hørt om kvinner som føler seg sterke etter gode fødselsopplevelser på fødeenheten som nå stenges.

– Det gir en veldig god start på livet som mamma på grunn av den gode fødselsopplevelsen. Det motvirker fødselsdepresjon og andre psykiske belastninger, som jo koster samfunnet mye.

– En veldig god og fungerende fødselsomsorg kan jo være en del av løsningen i å styrke den psykiske helsen i Norge. Det er viktig å ta med i dette regnestykket.