SKADET: Sander Sørsveen og Simon Johnsen ble skadet i et bombeangrep i Bakhmut i Ukraina.

To norske frivillige skadet i bombeangrep i Ukraina

De norske frivillige paramedic-ene Sander Sørsveen og Simon Johnsen ble torsdag truffet av et bombeangrep i Ukraina.

– Vi er begge på vei ut i ambulanse for behandling. Vi ble truffet direkte i dag, rett på. De jævlene, skriver Simon til VG.

Simon og Sander jobber sammen som paramedicer i Ukraina.

Torsdag var de to i Bakhmut for å evakuere skadede etter russiske angrep da det smalt like ved dem.

Sander delte hverdagen sin som hjelpearbeider i Ukraina med VG i fjor høst – se hans videodagbok fra fronten her.

Sanders mor Grethe Sørsveen skrev torsdag et innlegg om sønnen på Facebook:

«Vil bare informere dere om at Sander blitt skada nede i Ukraina. Han blir fraktet til sykehuset i Dnipro nå for operasjoner. Han er brannskada og har splinter fra bombe i kroppen. Han har ikke skada indre organer», skriver hun.

VG har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Utenriksdepartementet (UD).

HJELMEN: Sander har bilder av familien i hjelmen sin.

Det første oppdraget

Til VG utdyper hun at hun fikk en telefon fra et utenlandsk nummer klokken 17.20 torsdag.

– Jeg er alltid redd når det er et utenlandsk nummer, sier hun.

Det var Sanders lege. Hun sender en melding:

– Hun sa at han er ok, men at han ville snakke med meg, forteller Sørsveen.

Da ringer Sørsveen tilbake.

Sander reiste til Ukraina på mandag. Torsdagens oppdrag var det første på turen.

– De hadde fått et oppdrag med å hente en pasient. Når de har fått hentet pasienten, traff bomben ved bilen deres, forteller Sørsveen.

SKADET: Simon etter bombeangrepet.

Simon skriver til VG at han og Sander jobbet i Bakhmut og fikk mange innkommende oppdrag.

– De bombet sivile. Det var flere skadede, sa de, opplyser han til VG.

Simon og Sander kjørte ut og så de skadede ligge der.

– Russerne ventet på hjelpepersoner og MEDIC-er, hevder Simon

– Da vi kom og akkurat startet å behandle de skadede, bombet de igjen to ganger på samme plass. Så begynte de i området når de så vi overlevde, sier han.

Simon og Sanders bil ble tatt ut.

– Jeg satt med pasienten og de smalt rett på. Husker ikke så mye før litt etterpå. Røyk, hurtig sjekk på meg selg og rundt.

De var død uten tvil.

Simon forteller at han evakuerte ut Sander ut og fikk han behandlet.

– Helt jævlig. Jeg er bare glad jeg puster og lever. Flere døde, skriver Simon.

Kampene om Bakhmut har pågått i flere måneder, og Wagner-gruppens toppsjef Jevgenij Prigozjin har flere ganger hevdet at hans styrker har tatt kontroll over byen.

Det har Ukraina tilbakevist. Senest onsdag meldte en rådgiver til den russisk-innsatte lederen i Donetsk-regionen at Russlands styrker hadde omringet byen. Samtidig sier Ukrainas militærlederskap at kampene fortsatt pågår, ifølge Reuters.

STORE ØDELEGGELSER: Bakhmut fotografert tidligere i dag.

Splinter i kroppen

– Sander er brannskadet på 30–40 prosent av kroppen og har mye splinter i seg. Han er på vei til Dnipro for operasjoner, opplyser moren.

– Han er ved godt mot. Ingen indre organer er skader, understreker hun.

Sørsveen forteller at legen har kontaktet norske myndigheter for å ordne syketransport til Norge.

– De har startet å organisere en evakuering til en by i Polen for å få et fly hjem til Norge. Hun legen er flink til å gi oppdateringer, sier Sørsveen.

– Hvordan har de siste to timene vært for dere?

– Det er to timer som har gått veldig fort med mange telefoner og tekstmeldinger. Mange har et stort hjerte for Sander og den jobben han gjør. Vi sitter her og er litt tommem sier hun.

Lillesøster Siri Sørsveen Trelvik skyter inn:

– Vi er redde men vi er glad for at det har gått så bra som det har gjort.

– Det har gått helt greit frem til nå. Jeg var nervøs første gangen han dro, men alt har gått så bra og han har vært flink til å oppdatere oss. Men nå er jeg skeptisk om han ville dratt ned igjen, sier hun.

Videodagbok fra frontlinjen

Gjennom en uke i fjor høst delte Sander hverdagen sin som ambulansepersonell på bakken i Ukraina.

Han fortalte at gjennom tenårene ble særlig opptatt av ambulansefolkene som hjalp til i krigssoner, og begynte å lete etter måter å bidra på da Putins styrker inntok Ukraina i februar 2021.

– Jeg tenkte «shit», dette er så nær oss. Og her har jeg muligheten til å bidra, sa Sander til VG i september.

Han kjørte ambulanseoppdrag nær frontlinjene, og var på sitt tredje oppdrag i Ukraina.

Den 11. september var Sander i Dnipro, og ble vekket av en kraftig eksplosjon. Russerne hadde lansert et hevnangrep etter Ukrainas fremgang øst i landet.

I løpet av uken Sander delte med VG var han også i byen Bakhmut, som de siste månedene har vært sentrum for svært harde kamper mellom ukrainske styrker og den paramilitære Wagner-gruppen.

Gjennom vinteren har mye av de hardeste kamphandlingene vært konsentrert rundt den ødelagte byen Bakhmut, der det ukrainske forsvaret har klart å stå imot svært harde russiske forsøk på å ta byen.