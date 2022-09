KRITISERES: Frps Per-Willy Amundsen får kritikk for et innlegg på Facebook. Han sier at han er misforstått.

Opprørt over Frp-topps trans-innlegg: − Usympatisk

Frp-politiker og Resett-redaktør Maria Zähler reagerer sterkt på partikollega Per Willy Amundsens innlegg om kjønnsidentitet – Skrevet for å såre, sier hun.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Zähler er politisk nestleder i Oslo Frp og vara til Frps sentralstyre, som er partiets øverste organ.

Hun er selv transkvinne og går nå hardt ut mot Frps tidligere justisminister, stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen, for et Facebook-innlegg der han tirsdag blant annet skriver følgende, under overskriften «Verden har blitt kjønnsgal».

«Det er absurd å tro at menn kan bli kvinner og kvinner kan bli menn. Det finnes enkelte absolutte sannheter i denne verden, som selv ikke Pride-bevegelsen kan heve seg over: Menn er menn og kvinner er kvinner. Alt annet er kjønnsdysfori og bør behandles deretter – ved hjelp av psykiatri».

– Det er en veldig usympatisk måte å uttrykke seg på, sier Zähler til VG.

I tillegg til å være Frp-politiker er Zähler midlertidig redaktør for nettavisen Resett, men sier hun vil trekke seg så fort styret finner en ny redaktør.

FÅR KRITIKK: Frps Per-Willy Amundsen la ut dette innlegget tirsdag.

Amundsen viser i Facebook-innlegget sitt til en sak fra britiske Daily Mail om den irske læreren Enoch Burke som nylig ble fengslet for forakt mot retten.

Ifølge Reuters møtte Burke opp på skolen hvor han jobbet på tross av en rettskjennelse mot å gjøre det mens det pågikk en disiplinærsak mot ham.

Bakgrunnen for konflikten var ifølge avisen at læreren nektet å bruke pronomenet «they» istedenfor «him» om en elev som gjennomgikk kjønnsskifte.

– Jeg reagerer spesielt på at han sier at folk med kjønnsinkongruens hører hjemme i psykiatrien. Det er en sykeliggjøring av mennesker som kan fungere helt fint og normalt i samfunnet, bare de får den hjelpen de trenger, sier Zähler til VG.

Hun sier at hun selv gjennomgikk sin transformasjon da hun var 19 år og nå nærmer seg tredve.

Zähler sier hun er bekymret for unge som leser innlegget og opplever hets og mobbing mens de står i samme situasjon som hun selv gjorde da hun var yngre.

KRITISK: Maria Zähler er kritisk til Per-Willy Amundsens innlegg på Facebook.

– Det handler litt om intensjonen bak utsagn når folk kommer til deg og sier «du er mann». Det er litt som jeg skulle gått til noen til noen som lider av sykelig overvekt og si at de er «feit, feit, feit», sier hun.

– Hva slags intensjon ligger bak, mener du?

– Det virker som det er skrevet for å såre. Det er noe veldig mange av oss som er i Frp er sterkt imot og noe vi ikke ønsker å kommunisere. Det for stå for hans regning, ikke partiets, sier hun.

Avviser trans-angrep

Amundsen sier til VG at han ikke kritiserer de som skifter kjønn, men det han mener er forsøk på å tvinge folk til å bruke andre tiltaleformer gjennom lov og rettsvesen.

Han mener at Zähler har misforstått hans intensjon og tolket innlegget i verste mening.

– Det å bruke lovgivning til å tvinge folk til å ikke omtale personer med biologisk kjønn er jeg sterkt imot. Det er også Frp mot i Stortinget og ikke noe nytt, sier Amundsen.

– Det er ikke et angrep på personer som opplever å være et annet kjønn enn biologisk. Jeg tror Maria Zähler har lest det innlegget i verste mening, legger han til.

EKSSTATSRÅDER: Partileder Sylvi Listhaug og stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen satt begge i regjering for Frp under Erna Solberg.

Amundsen viser til at Norge har endret sin hatkriminalitets-paragraf i straffeloven til å inkludere kjønnsidentitet.

– Vi har en lignende sak som går for Høyesterett som handler om dette, der personer har uttalt ting som noen føler seg krenket av. Det er ganske nytt at det ble tatt inn i den såkalte hatparagrafen, straffelovens paragraf 185, som ble utvidet for et par år siden. Da ble den utvidet til også å omfatte kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sier Amundsen og viser til en sak som er omtalt av Rett24 og Advokatbladet.

– Da forventes det viktige rettsavklaringer for slike saker, sier han.