IRAN: DEt har pågått store demonstrasjoner siden Mahsa Amini døde etter å ha blitt arrestert av landets moralpoliti. Bildet er tatt i Teheran 21. september.

Tirsdag 25. oktober: Dette skjedde i natt

Mer enn 300 personer har blitt tiltalt etter demonstrasjoner i Iran.

VG

Iranske myndigheter har tiltalt mer enn 300 mennesker etter seks uker med demonstrasjoner i hovedstaden Teheran. Hundrevis har blitt pågrepet, og flere unge kvinner skal ha blitt drept.

Nesten fem timer på overtid ble partene enig i lønnsoppgjøret for omsorgsarbeidere i private habiliterings- og rusomsorgsinstitusjoner. Fristen var ved midnatt natt til tirsdag, og de kom til enighet klokken 04:45.

Fire palestinere ble drept og nesten 20 andre skadd i israelske raid på den okkuperte Vestbredden tidlig tirsdag, ifølge palestinske myndigheter.

Politiet i Troms har siden mandag ettermiddag vært på en adresse i Kongsvik i forbindelse med at en person har forskanset seg inne i et hus. Natt til tirsdag melder politiet på Twitter at situasjonen er løst.