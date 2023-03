Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) under den muntlige spørretimen på Stortinget i Oslo onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

Huitfeldt forsvarer kontakt med Iran: − Min fordømte plikt!

Frp mener utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bidrar til å legitimere regimet i Iran ved å møte sin iranske motpart. – Min fordømte plikt, svarer Huitfeldt.

NTB

Sylvi Listhaug (Frp) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) under den muntlige spørretimen på Stortinget i Oslo onsdag.

Kvinnekampen i Iran er hovedparole i 8. mars-toget i Oslo, og i den anledning tok Frp-leder Sylvi Listhaug opp saken i Stortinget onsdag.

– Det store spørsmålet er hvorfor utenriksministeren finner det naturlig å møte Irans utenriksminister? Er det virkelig slik at hvis man terroriserer, torturerer og dreper egen befolkning så er det helt greit å møte regimet og gå på feiringer av at skrekkveldet ble innført og gjennom dette bidra til å legitimere regimet, spurte Frp-lederen.

Listhaug viste til at Norge har kuttet kontakten med Russland til et minimum etter invasjonen av Ukraina, mens Huitfeldt senest i forrige uke møtte Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian. Dette til tross for omfattende menneskerettighetsbrudd i landet, og undertrykking av kvinner.

Slo tilbake

– Takk for et veldig viktig spørsmål, svarte Huitfeldt.

Utenriksministeren påpekte at det var Iran som inviterte til møtet, og at det skjedde i etterkant av et møte i FNs menneskerettighetsråd, hvor Norge også hadde fremmet kraftig kritikk mot regimet.

– Jeg tror ikke på samtaleboikott. Jeg tror ikke det fører noensteds hen. Jeg mener rett og slett det er uttrykk for feighet, hvis man ikke tør å komme med den samme kritikken direkte til Irans utenriksminister som jeg også gjorde i plenum, sier Huitfeldt.

Hun viser også til at Frp senest i fjor sommer møtte Irans viseutenriksminister.

– Jeg framfører kritikk på vegne av Norge, og det er min fordømte plikt å ikke gå og gjemme meg. Når Iran inviterer meg på møte, har jeg anledning til å si det direkte til ham i tillegg til det jeg sa på talerstolen, sier Huitfeldt.

Store protester

I september i fjor døde den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini i det såkalte moralpolitiets varetekt, etter å ha blitt stanset på gata i Teheran i Iran noen dager tidligere.

Dødsfallet utløste store protester. Unge kvinner ledet an, slagordet «Kvinne, liv, frihet» runget i iranske byer, og videoer av kvinner som kastet og satte fyr på hijaben ble spredt i sosiale medier. Det resulterte også i støttedemonstrasjoner i en rekke byer verden over.

Regimet i Iran slo hardt ned på demonstrantene, flere hundre ble drept, og mange er kastet i fengsel. Det har ført til kraftige internasjonale protester og nye sanksjoner mot landet.

I 8. marstoget i Oslo onsdag er nettopp «Jin, Jiyan, Azadi – Kvinne, Liv, Frihet» hovedparolen, til støtte for kvinnekampen i Iran.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger