Sverige: Norge har varslet om økt droneaktivitet

Ukjente droner er sett nær norske installasjoner i Nordsjøen. Magdalena Andersson sier nå at Norge har varslet Sverige om den økte droneaktiviteten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sveriges avtroppende statsminister Magdalena Andersson sier under et pressetreff tirsdag kveld at Norge har varslet Sverige om økt droneaktivitet i Nordsjøen.

Hun sier videre at de også mener lekkasjene fra gassledningene Nordstream 1 og 2 er en villet handling.

– Altså sabotasje, sier Andersson.

Gasslekkasjene i Østersjøen er i både danskenes og svenskenes økonomiske områder, og Andersson sier den svenske regjeringen samarbeider med Danmark, Norge, Finland, Tyskland og USA om lekkasjene. Hun sier også hun har snakket med Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Vi spekulerer ikke i motiv og aktør. Det vi kan konstatere er at dette handler trolig om sabotasje, sier Sveriges utenriksminister Ann Linde.

– Nå er det viktig at både EU og Nato fortsetter å stå sammen. Det er vårt viktigste våpen, sier Linde.

Skjerper beredskapen

Det er både lekkasjene fra gassledningene og den økte droneaktiviten som er årsaken til at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tirsdag kveld melder at de skjerper beredskapen på norsk sokkel.

– Det har i dag vært tett kontakt mellom regjeringen, politiet, Forsvaret og operatørene på norsk sokkel. På bakgrunn av dette har regjeringen besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel. Noe av bakgrunnen er rapporter om økt droneaktivitet, sier Aasland i en epost til VG.

Onsdag møter han i Stortinget for å svare på spørsmål knyttet til gasslekkasjene, etter at Høyres Ine Eriksen Søreide, som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, tirsdag ba om en redegjørelse fra Aasland og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Advarte Nordsjøen

Petroleumstilsynet (Ptil) sendte i går ut en advarsel til alle operatører og redere på norsk sokkel der de oppfordrer til «økt årvåkenhet» etter at det den siste tiden har blitt meldt om flere observasjoner av uidentifiserte droner/luftfartøy i nærheten av norske offshoreinnretninger.

Ptil skriver at den økte aktiviteten kan innebære økt risiko for blant annet:

helikoptertrafikk og SAR-helikopter

tennkildekontroll – ikke Ex-godkjent utstyr i nærheten av eksplosjonsfarlige områder

fallende gjenstand – kollisjon med innretning

bevisste anslag (altså at noen bevisst forsøker gjøre skade på innretninger)

Meldingen ble sendt ut samme dag som det ble meldt om lekkasjer i Nord Stream-gassledningene som går fra Russland til det europeiske kontinentet. Mange tror de lekkasjene skyldes sabotasje.

Ptil opplyser til VG at meldingen ble sendt uavhengig av lekkasjene på Nord Stream-ledningene.