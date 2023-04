LOVER SKRIFTLIG SVAR: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil svare på det skriftlige spørsmål til Andreas Sjalg Unneland innen fristen, ifølge departementet.

Krever svar fra Mehl om partnervold på Svalbard: − Hårreisende sak

– Dette er grunnleggende grovt, mener SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland om regelverket som gjør at en utenlandsk kvinne nå kastes ut av landet etter at hun brøt ut av det hun hevder var et voldelig forhold på Svalbard.

Etter at kvinnen for over to år siden brøt ut av forholdet med sin nå voldstiltalte mann på Svalbard, forsøkte hun å få oppholdstillatelse for seg og barna.

Etter gjentatte forsøk hos UDI (Utlendingsdirektoratet) og UNE (Utlendingsnemnda), er det endelige svaret nei, og kvinnen og hennes fire barn må reise ut av landet etter skoleårets slutt i juni.

I utlendingsloven finnes det en paragraf som skal sikre at utlendinger som har hatt godkjent oppholdstillatelse fordi de har vært gift med en nordmann, kan få godkjent opphold på selvstendig grunnlag hvis det er grunn til å tro at de har blitt mishandlet i forholdet sitt.

ANDRE REGLER: På Svalbard bor det rundt 2500 personer, hvorav rundt 35 prosent er utenlandske statsborgere, ifølge SSB. Utlendingsloven som gjelder på fastlandet, gjelder ikke her.

Men fordi kvinnen har bodd på Svalbard, der utlendingsloven ikke gjelder, har hun ikke hatt en slik oppholdstillatelse, og kan heller ikke få oppholdstillatelse etter mishandlingsparagrafen.

«Siden du ikke har hatt oppholdstillatelse og tilknytning til Norge, er ikke formålet med denne tillatelsen til stede i ditt tilfelle», skriver UNE i avslaget.

– Hårreisende sak

– Dette er en hårreisende sak som høres ut som noe som har skjedd i 1923 og ikke i 2023, mener Andreas Sjalg Unneland, SVs justispolitiske talsperson.

– Hvis resultatet blir at denne kvinnen sendes ut av landet etter at man har fått en dom på at hun har blitt utsatt for partnervold, betyr det i bunn og grunn at utenlandske kvinner som utsettes for vold på Svalbard er rettsløse, mener stortingspolitikeren.

Stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV).

Kvinnens eksmann ble dømt for mishandling i nære relasjoner mot kvinnen og flere av hennes barn før jul, men benekter anklagene og har anket saken, som skal behandles på nytt i lagmannsretten i mai/juni. Dommen er derfor ikke rettskraftig.

– Enkel å rydde opp i

Unneland understreker at justisminister Mehl gjentatte ganger både i Stortinget og ellers har sagt at vold i nære relasjoner er viktige saker for regjeringen.

Nå forventer han at også denne problemstillingen, som angår utlendinger på Svalbard, også blir prioritert og at utlendinger som bor der gis et vern mot partnervold.

Han har fredag også stilt ministeren et skriftlig spørsmål om saken.

– Her er det en grov sak som vil være relativt enkel å rydde opp i, og det forventer vi at nå skjer, sier Unneland.

Han mener det er uakseptabelt at vi har et vern for utledninger som utsettes for partnervold på fastlandet, men som ikke gjelder på Svalbard.

– Dette betyr ikke at alle lover som gjelder på fastlandet skal gjelde på Svalbard, men jeg kan ikke se at det å gi utenlandske kvinner et vern mot å bli utsatt for vold skal være et problem. Det handler om noe så grunnleggende som retten til et liv fritt fra vold, sier han.

Justisdepartementet skriver i en e-post til VG at de ikke ønsker å kommentere det Unneland sier til VG nå, men vil svare på hans skriftlige spørsmål innen fristen.