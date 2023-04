Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) åpner for å se på nivået på ulike ytelser.

Støre åpner for å øke ytelser

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) åpner for å gi mer i trygd, slik flere av Arbeiderpartiets fylkeslag har tatt til orde for.

– Det er en del som ikke kan være i jobb av ulike årsaker, og de skal også ha grunnlag for et trygt liv. Derfor mener jeg at vi skal se på, og vi har sett på, og justert en lang rekke ordninger for å gjøre det mulig å klare seg uten jobb, sier Ap-leder og statsminister Støre til NRK.

Senest i vinter avviste partilederen og regjeringen å øke utbetalingene permanent, men nå åpner han for å støtte partifellene som vil øke ytelser som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Saken er ventet å skape debatt på landsmøtet om tre uker.

Les også Kritiserte Støres påskebilde – fikk på pukkelen av Ap-topper Samfunnsdebattant Anna-Sabina Soggiu kritiserte statsministerens påskebilde for å være taktløst overfor fattige.

Aftenposten har tidligere skrevet at så mange som 274 av 300 delegater kommer fra et fylkeslag som ønsker å øke trygdeytelsene. Flere fylkeslag krever:

en generell økning av trygdeytelser, som uføretrygd og alderspensjon.

økte satser for sosialhjelp

økt barnetrygd

Statsministeren har foreløpig ingen konkrete løfter til NRK.

– Men det skal være slik at du kan leve et trygt liv også på de ytelsene. Det er en del av velferdsstaten. Og så har vi i løpet av fjoråret, i etterkant av pandemien, knyttet til høye strømutgifter, høye priser, gjort justeringer av en lang rekke satser, sier Støre.

– Jeg er ikke prinsipielt imot noe av dette, vi må se på dette samlet.

Men han advarer samtidig kraftig mot å sette debatten om økte ytelser opp mot arbeidslinjen, som er et politisk mål om at flest mulig skal klare seg i jobb, og at det skal lønne seg å jobbe fremfor å motta trygd.