Cecilie (26) nedringt av Lufthansa-kunder

Siden torsdag i forrige uke har anslagsvis hundre Lufthansa-kunder daglig ringt Cecilie Randa Heggland (26) for å få hjelp.

– «Hello, is this Lufthansa?» spurte folk da jeg tok telefonen. Jeg skjønte ingenting, og svarte først bare «nei» ørten ganger. Jeg trodde kanskje noen pranket meg, før jeg til slutt spurte en av dem som ringte om hvorfor han ringte meg, sier Cecilie Randa Heggland (26) om de merkelige telefonene som begynte torsdag i forrige uke.

Siden har det ringt - ustanselig:

Ukjente folk, hovedsakelig nordmenn, som tror de ringer Lufthansas kundeservice, ringer til Heggland isteden. Enkelte ganger kommer anropene med bare et minutts mellomrom. Flere ringer tre-fire ganger.

Slik ser for eksempel Hegglands anropsliste ut fra en time i løpet av onsdag formiddag denne uken:

– Det har bare blitt flere og flere, og de ringer i en jevn strøm gjennom hele dagen. Man skulle tro de merket mindre pågang hos Lufthansas kundeservice, sier hun.

Men Heggland tror hun vet hvorfor:

Når man ringer nummeret som dukker opp hvis man googler «Lufthansa kundeservice», leser en stemme automatisk opp at de har skiftet nummer, før stemmen leser opp et tisifret nummer som begynner på «47».

Stemmen sier imidlertid ingenting om at det skal være noen pluss foran «47», og man får dermed beskjed om at nummeret ikke er i bruk hvis man ringer nummeret slik det leses opp.

– Kanskje har folk endt med å droppe de to siste sifrene i nummeret, og på den måten kommet rett til meg, er Hegglands teori.

Nummeret hennes er nemlig identisk med de åtte første sifrene i det nye nummeret Lufthansa oppgir å ha. På deres nettsider oppgis imidlertid nummeret i sin helhet for kundeservice for norske kunder, bare med en «+» foran 47.

MÅ VURDERE NUMMERBYTTE: Cecilie Randa Heggland (26) har løst de mange ukjente oppringningene med å la være å svare eller sette telefonen i flymodus - men et nummerbytte kan bli aktuelt om situasjonen ikke endrer seg når ferien er over. Foto: Privat

Ba om hjelp – fikk beskjed om «stor pågang»

Allerede dagen etter at telefonstormen startet torsdag i forrige uke, forsøkte Heggland å få hjelp hos Lufthansa.

– Først skjønte ingen hva jeg trengte hjelp med. Det var jo ikke booking eller lignende spørsmål. Da jeg endelig fikk forklart det, fikk jeg beskjed om å sende e-post. Da fikk jeg et automatisk svar om at e-posten var mottatt, men at det for tiden er stor pågang.

– Det vet jeg jo alt om, fortsetter Heggland.

En stund løste hun problemene ved å sette telefonen i flymodus og la være å svare ukjente nummer. Hun vurderte også å bytte nummer dersom problemene fortsatt var der når hun skal begynne å jobbe igjen.

Det behøvde hun heldigvis ikke å gjøre. Fredag kom meldingen om at Lufthansa har fjernet «47» fra telefonnummeret til kundeservice.

– Så telefonstrømmen har sluttet og jeg trenger ikke ha på flymodus lender, skriver Heggland i en SMS til VG.

Lufthansa beklager

Da VG torsdag var i kontakt med Lufthansa, skrev pressetalsperson Boris Ogursky at problemstillingen var helt ny for dem og deres team i Norge – men at de umiddelbart begynte å undersøke saken.

– Det stemmer at Lufthansas kundeservice i Norge skiftet nummer i forrige uke, med et nummer som både er publisert på nettsidene våre og leses opp dersom man leser det gamle kundeservicenummeret. Den automatiske talemeldingen kan imidlertid ha ført til misforståelser, siden de to første sifrene «47» ikke presenteres som landkoden, skriver Ogursky i en e-post til VG.

– Dette var selvfølgelig aldri intensjonen vår, og vi beklager alle ulempene dette har ført til, skriver han videre.

Han forsikrer om at Lufthansa så fort som mulig vil endre talemeldingen som leses opp når kundene ringer det gamle kundeservicenummeret - og at det vil ringe til Heggdal og beklage.