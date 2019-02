STÅR SAMMEN: - Jeg tror mamma kan hjelpe mange med åpenheten sin, sier datteren (20). Foto: Jørgen Braastad

Datteren til «Liv»: – Mamma er den tøffeste jeg vet om

– Jeg håper de som leser historien til mamma blir provosert over urettferdigheten hun har blitt utsatt for, sier datteren.

Da VG for tre år siden avslørte den omfattende overgrepskulturen i Tysfjord kommune i Nordland, var «Liv» (39) en av kvinnene som fortalte sin historie anonymt. Nå står «Liv» frem med ansikt for første gang og forteller om en barndom med seksuelle overgrep og traumatiserende hendelser. Mange har kommet med støtteerklæringer til den 39 år gamle kvinnen som nå bor i Karasjok. Datteren (20) sier hun er stolt av moren og motet hun viser.

– Jeg unner ingen en sånn oppvekst som mamma har hatt. Og jeg håper de som leser historien hennes blir provosert over urettferdigheten hun har blitt utsatt for. Og så håper jeg at historien kan hjelpe noen. Det er fint å tenke på at noen vil lese om mamma og kanskje føle seg mindre alene. For dette må ikke hysjes ned. Det må frem i lyset.

20-åringen sier at moren er den tøffeste hun vet om.

– Hun har lært meg at jeg må kjempe for det jeg bryr meg om.

LYKKELIG: Liv som seksåring. Da hun var ni år, ble hun utsatt for det første overgrepet.

Ekkelt

Barndomsvenninnen til Liv, Karina, forteller at hun skjønte tidlig at det var noe galt hjemme hos Liv.

– Allerede da jeg var seks-syv år gammel forsto jeg at Liv ikke hadde det bra hjemme. Hun var ofte sulten og hadde sjelden med seg matpakke på skolen. Jeg ba faren min om å smøre ekstra mange brødskiver slik at jeg kunne dele med henne.

På barneskolen var Liv ofte lei seg og nærtagende, forteller venninnen. Det skulle lite til før hun følte seg utenfor.

– Samtidig kunne hun bli fort sint. Jeg husker at hun slo seg helt vrang hvis læreren insisterte på at hun skulle ha gym. Senere forsto jeg at det var fordi hun ikke ville vise frem kroppen sin.

Det var alltid ekkelt å besøke Liv hjemme. Det var så stille der. Ingen latter eller lek.

Vil starte innsamlingsaksjon

Forfatteren Anne-Britt Harsem har skrevet historien til Liv i den nye boken «Den mørke hemmeligheten i Tysfjord ». Hun sier at hun er imponert over hvordan Liv håndterer sin historie og hvordan hun nekter å forbli i offerrollen.

– Grovheten og omfanget av overgrepene Liv er blitt utsatt for, har overrasket og sjokkert meg. Mitt håp for Liv er at hun skal få en oppreisning. Jeg håper det er mange som vil lese boken hennes, at urettferdigheten opprører dem slik den har opprørt meg, at mange vil hjelpe henne. Jeg ønsker å starte en innsamlingsaksjon, slik at hun i det minste kan få en trygg base i livet, et sted å bo som er hennes eget.

IMPONERT: Liv er en person jeg har dyp respekt for. Hun har gjenreist sin verdighet og sitt omdømme på en flott måte, sier advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok. Foto: Odin Jæger

Dobbelt uflaks

Livs advokat, Ingar Nikolaisen Kuoljok, sier følgende om Livs situasjon.

– Liv har hatt dobbelt uflaks i livet sitt. For det første fordi hun fikk den faren hun fikk. For det andre fordi hun ble født og oppvokst i Tysfjord kommune. For meg er det helt uforståelig at Tysfjord kommune ble frikjent i erstatningssøksmålet. Mitt moralske kompass sier at den dommen er helt feil. Jeg tenker fremdeles mye på Liv. Dette er en sak det ikke er enkelt å legge bak seg.

Dette sier Tysfjord kommune:

Ordfører i Tysfjord kommune, Tor Asgeir Johansen, har blitt forelagt kritikken mot kommunen. Han ber om forståelse for at han ikke kan kommentere enkeltsaker, som «Livs» historie. Men sier:

– Tysfjordsaken har vært, og er fortsatt, en stor utfordring. I kjølvannet av avdekkingen av overgrepssakene ble det satt gang et stort endrings- og utviklingsarbeid i kommunen høsten 2017. Regjeringen har hittil bevilget nærmere 12 millioner kroner til prosjektet som følges tett opp av kommunal- og moderniseringsdepartementet.