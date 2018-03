KLADDE-STØRE: Ap-leder Jonas Gahr Støre puster ut med skitur på Langedrag, men partiet hans sliter fortsatt tungt. Foto: Frode Hansen

Støre om drama-ukene: Bekymret over tonen i debatten

Publisert: 28.03.18 20:03

LANGEDRAG (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre er bekymret over tonen i den opphetede debatten i kjølvannet av Listhaug-saken.

Gradestokken viser fortsatt grønn Swix, men påskesolen varmer likevel godt i stabbursveggen på den populære familieparken Langedrag. Her, i det majestetiske fjellområdet rundt svigerfamiliens hytte, finner Ap-leder Jonas Gahr Støre roen etter en av de mest dramatiske ukene i hans politiske liv.

Noen minutter etter avtalt tid ankommer Støre på ski. Han er svett og blid, med frisk farge i ansiktet. Kontrasten er stor til den alvorstyngede og gråbleke Ap-lederen som i forrige uke tordnet løs mot justisminister og statsminister i kjølvannet av Sylvi Listhaugs beryktede Facebook-post .

– Det betyr veldig mye å komme opp hit. Det viktigste er få uforstyrret tid sammen med mine nærmeste, og tid til å samle tankene, sier han.

Det har vært mye å tenke på siden Ap-lederen gikk i disse løypene i påsken i fjor. Meningsmålinger som antydet at Støre bare kunne hente nøkkelkortet til Statsministerens kontor ble i løpet av sommeren og høsten snudd til et av de dårligste valgresultatene i moderne tid. Valgnederlaget kastet partiet ut i en opprivende, intern strid og like før jul smalt bomben: Nestleder Trond Giske var anklaget for seksuell trakassering.

– Det har vært en tøff tid, men jeg ser også tilbake på mange fine opplevelser med folk jeg har møtt. Det har gitt meg kraft til å stå i det som har kommet, sier Støre.

Anklaget Ap

De siste ukene har det vært lite tid til skiturer. Etter at Sylvi Listhaug anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn nasjonens sikkerhet, tok norsk politikk fyr. Innlegget kostet Listhaug jobben , men Støre er fortsatt bekymret over tonen i den opphetede debatten.

– Norge har et sterkt immunforsvar mot polarisering og fronter som står mot hverandre, men vi er ikke immune. Jeg er urolig over tegn til at vi vokser fra hverandre. Politikken kan gjøre noe med dette, men kan også forsterke frontene. Vi må føre debatter der vi snakker med hverandre, ikke bare om hverandre. Det tror jeg den siste uken har minnet oss på.

– Vi ha nok litt for lenge trodd at vi er immune. Her må vi gå i oss selv, også i Arbeiderpartiet. Vi liker å tro at vi er et land med stor tillit, små forskjeller og nær kontakt mellom styrende og styrte men vi må passe på at det ikke bare blir honnørord. Ordene må fylles med innhold.

Støre mener likevel at den opphetede debatten de siste ukene har vært nødvendig.

– Når statsråder fremsetter uriktige påstander, som nører opp under motsetninger og konspirasjonsteorier, så får vi dra lærdommer av det, men jeg mener dette er et stort tema der vi i Norge har rom for å håndtere det klokt og politisk.

– Har norsk politisk debatt blitt tøffere?

– Jeg mener fortsatt at norsk debatt har mange kvaliteter. Vi som er i politikken omgås og diskuterer på en måte mange land kan se langt etter. Også i Stortinget opplever jeg at det er et godt arbeidsforhold. Vi har en åpenhet og en dialog som er bra for landet og som begge sider i politikken er opptatt av å beholde.

– Når det gjelder deler av det offentlige ordskiftet, det vi blant annet ser i sosiale medier og i kommentarfelt, så tror jeg ikke vi skal undervurdere sammenhengen mellom holdning og handling. Den sammenhengen er i hvert fall ikke null. Derfor mener jeg det ligger et særlig ansvar på hvordan vi som politikere snakker om samfunnsforhold og om hverandre fordi det også utløser de reaksjonene du ser i kommentarfeltene.

– Bidro ikke også du til denne polariseringen, ved å anklage justisministeren for å nøre opp under farlige holdninger?

– Det var en spiss formulering, men jeg mener den var nødvendig. Jeg anklaget henne ikke for en handling, men det var nødvendig å si så klart fra at det å legge ut et slikt innlegg nører opp under holdninger som er de samme som fikk katastrofale konsekvenser for under syv år siden. En så erfaren politiker med kommunikasjonsbakgrunn bør skjønne det. Og dersom hun ikke skjønner det, så er det kanskje like alvorlig.

– Men overspilte dere litt da dere valgte å gå en runde til i Stortinget dagen etter at Listhaug hadde gått av?

– Nei, da var det nødvendig å klargjøre med statsministeren om hun ser at akkurat den typen utsagn er farlige. Jeg er ikke imponert over svaret.

Klar beskjed

Støre innrømmer at tanken på regjeringskrise var fjern da han gikk inn i stortingssalen for å høre regjeringens unnskyldning for angrepet på Ap.

– Det var en uke som kunne endt helt annerledes. Jeg tenkte først at saken ville være over på noen dager, at innlegget ville bli beklaget og fjernet. Vi endte der vi gjorde fordi statsministeren, Siv Jensen og Sylvi Listhaug ikke så betydningen av den teksten og det bildet hun la ut. Til slutt satte stortingsflertallet foten ned og ga klar beskjed: En grense er passert. Nok er nok.

SKEPTISK: Jonas Gahr Støre forsøker å lokke til seg dyrene på Langedrag, men kanintekket viset seg å være like dårlig som velgertekket.

– Det gjensto jo å se hva KrF ville gjøre i stortingssalen hvis det hadde blitt stilt kabinettspørsmål. Jeg velger å tro at Erna Solberg selv trakk konklusjonen om at hun måtte rydde opp. Dette var ikke en sak vi engasjerte oss i med tanke på regjeringsmakt, men hadde det endt med at de hadde kastet kortene, så hadde Arbeiderpartiet kunnet ta ansvar.

– Var du glad for å slippe, med tanke på situasjonen i Stortinget og i partiet?

– Vi skulle klart det.

Støre bekrefter at han hadde samtaler med KrF-leder Knut Arid Hareide i løpet av det dramatiske døgnet før mistillitsforslaget skulle behandles i Stortinget.

– Likevel var du ikke sikker på hva han ville gjøre hvis saken ble satt på spissen?

– Jeg deler ikke fra de samtalene, men den dialogen er god og åpen.

Ap-krise

På tunet på Langedrag spretter våryre kaniner. Til ære for fotografen setter Støre seg på huk i et forsøk på å lokke til seg de halvtamme pelsdottene, men kanin-tekket viser seg å være like dårlig som grepet han har hatt på velgerne de siste månedene.

– Hvor lenge kan Ap leve med en oppslutning på dagens nivå?

– Jeg håper at vi skal gjenvinne tillit. De velgerne som latt være å stemme på oss har i hovedsak satt seg på gjerdet. Vårt oppdrag må være å skape tillit slik at de igjen ser mot Ap. Det krever hardt arbeid over tid. Nå skal vi skal bruke mye tid ute i landet, og møte partilag og fagbevegelsen. Jeg opplever at det er en sult der ute etter å diskutere de politiske sakene, så får vi bygge derfra.

– Har det vært perioder i vinter der du har tenkt at «dette gidder jeg ikke»?

– Nei, det har det ikke vært. Jeg tror de som jobber tett på meg, ser at jeg mente det jeg sa på valgnatten: Nå er det tid for å ta ansvar for et nederlag. Samtidig er det viktig å huske at Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for mer i denne perioden enn i hele forrige periode, og vi styrer i 205 kommuner. Det er masse optimisme å hente fra det.

– Så du er fortsatt sterk i troen på at du er rett mann til å lede Ap?

– Ja, så lenge Arbeiderpartiet vil ha meg, så skal jeg leve opp til det. Så får partiet gjøre det valget. Skulle de finne på noe annet, så får den dagen komme.