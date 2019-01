AVSPERRET: Politiet hadde mandag kveld sperret av områder i Ballstad på grunn av snøskredfaren. Foto: Trond Pedersen

Politiet: Over 70 personer evakuerte i Lofoten

NYHETER 2019-01-29T08:36:29Z

De siste personene som ble evakuerte i Lofoten i natt, ble hjulpet ut av hjemmet sitt av politiet - og fraktet til naboen på spark.

Publisert: 29.01.19 09:36 Oppdatert: 29.01.19 09:53

Mandag besluttet politiet å evakuere Ramberg, Ballstad og Skjelfjord etter store snømengder og flere ras vest i Lofoten , opplyste politiet i en pressemelding i går.

De siste kom seg i sikkerhet i natt, ifølge politiet.

– Det ble gjort en vurdering i går om hvilke områder som var rasutsatt, og hvilke som burde evakueres. De siste personene ble evakuert fra Skjelfjorden i natt, rundt klokken 02.00. Det var en husstand på tre personer, som måtte ha hjelp til evakueringen. Politiet kom til stedet, og fikk evakuert dem på sparkstøtting, og frakta dem i sikkerhet til en nabo, opplyser operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til VG tirsdag morgen.

Operasjonsleder Jon Inge Moen i Nordland politidistrikt opplyser til VG litt over klokken ni at totalt 72 personer er evakuerte fra Ramberg, Ballstad og Skjelfjord.

– 23 personer i Ballstad, 15 personer i Ramberg og 34 personer i Skjelfjord er evakuerte, opplyser Moen.

Politiet opplyste i går kveld at evakueringen var utfordrende på grunn av store snømengder og skredfare langs veien. Både hovedredningssentralens Sea King-helikopter, Kystvaktskip og Redningsskøyta har bistått politiet med evakueringen.

Les også: Rektor i Lofoten: - Jeg er innesnødd

Ingen skal ha blitt tatt av skredene, men faren for flere skred skal ifølge politiet være svært stor.

– Politiet ikke har fått opplysninger om at det har gått noen nye skred i natt. Så snart det blir lyst, skal to geologer ut og vurdere forholdene, opplyser Bo Nilsson.

– Hvor lenge folk må holdes evakuert er helt avhengig av hvordan geologene vurderer situasjonen, og deres fagkunnskap. Avgjørelsene knyttet til evakueringen vil tas i samarbeid med de evakuerte kommunene.

Ifølge operasjonslederen har det kommet mye snø den siste tiden.

– E10 er fortsatt stengt, opplyser han.

Ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad kommune forteller at i tillegg til riksveien er de tre fylkesveiene i Lofoten fortsatt stengt.

– Prioriteten nå er at alle i kommunen har et sted å bo, og er trygge. Hvordan situasjonen utvikler seg kommer an på hva som kommer ned fra himmelen. Blir det i tillegg sørøst vind og kuling, tviler jeg på at folk får flytte hjem i dag. Men det kommer an på hvordan geologene vurderer situasjonen, sier Sørdal til VG.

VG skrev i går at begge skolene i Flakstad var stengt. Skolene er forsatt stengt tirsdag, opplyser Sørdal.

Han forteller at gode naboer stiller opp der hjemmetjenestene ikke kommer til.

– Mange naboer tar seg en tur på besøk til de eldste. Det gjøres en stor dugnad her oppe, sier han.

– Hovedjobben min i dag blir å legge en mer langsiktig plan for hva vi gjør med helsedelen i kommunen om situasjonen blir værende en stund.

Ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg, forteller at geologene vil jobbe utover dagen med å undersøke skredområdene.

– Geologene får assistanse fra Forsvarets helikopter. De skal også sjekke snøkvaliteten, og se om det er lag i snøen som skaper større fare. I tillegg vil Statens vegvesen gjøre vurderinger på veiene som er stengt, sier han.

Ifølge Lofotposten har geologene med seg utstyr for å skyte ned snøpartier.

– Vi må forberede befolkningen og de som er berørte av evakueringen på at den vil vare et døgn til, men det er vanskelig å si noe sikkert. Værmeldingene er gunstige, og det har slutte å snø, men det er meldt vind i kveld og i natt. Snøen er løs, så om den begynner å flytte på seg, kan situasjonen ende seg, sier Solberg.

Solberg opplyser at de åtte skolene i Vestvågøy er åpne i dag.

– Hjemmetjenestene her i kommunen kommer seg frem. Det har vært utfordrende for dem, men de har bakset seg frem i snøen. Vi oppfordrer befolkningen vår til å være nabohjelp, og ta seg av hverandre.

– Vi har ikke fått noen meldinger om at folk ikke har det bra. Nå skal jeg selv ta meg en runde og snakke med evakuerte, sier han.