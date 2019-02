Justisminister Tor Mikkel Wara sier til VG at han skjønner at personene som har blitt hengt ut av Ivar Underberge (t.h) kan føle seg rettsløse.

Justisminister Tor Mikkel Wara jobber for å stoppe personer som netthetseren Ivar Underberge

Stadig flere nordmenn blir utsatt for Ivar Underberges uthenging på nett. Nå jobber justisministeren Tor Mikkel Wara med å hindre denne typen netthets.

– Disse historiene viser at dette er helt urimelig og at vi må gjøre noe, sier Wara.

VG publiserte i desember reportasjen «Netthetseren ingen klarer å stoppe», som viser hvordan Ivar Underberge i en årrekke har hengt ut nordmenn som pedofile, incestovergripere og kriminelle. Minst 30 nordmenn er blitt omtalt på nettsidene hans.

VG har også gitt Ivar Underberge mulighet til å svare på påstandene som er rettet mot ham i denne reportasjeserien. Han svarer blant annet:

– Overtrampet av feilaktig gjengivelse er av en så overdreven ensidig og av grov karakter, at jeg nå allerede vet at denne saken i etterkant vil belyses av en dommer i norsk rettsvesen.

– Kan fengsles i opptil fire år

Etter reportasjen ble publisert har de fire som fortalte sin historie i VG blitt hengt ut på nytt på nettstedet til Underberge - i tillegg til flere nye ofre.

Wara åpnet for strengere straffer og andre straffemetoder etter VGs reportasje i desember. Nå forteller han at arbeidet med å stoppe personer som Underberge er i gang.

– Det er to ting vi jobber med nå, både å vurdere lovendringer mot denne type kriminalitet, samtidig som vi vil se på om praktiseringen av lovverket til politi og påtalemyndigheter er godt nok. Ved alvorlig personforfølgelse kan man fengsle personer i opptil fire år, sier Wara, som forteller at lovavdelingen i Justisdepartementet også ser på flere alternativer.

– Vi vil også jobbe opp mot utenlandske nettsteder, slik at man kan få tatt ned sidene og vi vil se om vi har gode nok hjemler for inndragning av utstyr.

Både Google og Wordpress er blant nettstedene som har fått sterk kritikk etter VGs reportasje.

– Kan du garantere at noe vil bli gjort for å stoppe personer som Ivar Underberge?

– Jeg kan ikke garantere hvordan enkeltsaker blir behandlet. Det er politiet og domstolen som må behandle disse. Når det er sagt ønsker vi å ta fatt i denne type kriminalitet. Disse eksemplene som VG har presentert er alvorlige. Det er ikke alltid at lovene og praktiseringen av lovene henger med på teknologien, og da må vi gjøre noe, sier han.

VG har bedt Underberge besvare en rekke spørsmål knyttet til reportasjene om han, både før og etter nyttår. Han skriver følgende i en e-post 8. februar:

– Jeg svarer ingen anonym journalist lenger. Hadde du oppgitt ditt navn som er vanlig presseskikk og folkeskikk, så hadde jeg svart på dine spørsmål. Men etter at jeg har sett hva slags ondskapsfullt, løgnaktig makkverk du får deg til å skrive, så vil jeg ikke kommentere noe som helst mer, før du har identifisert deg. Det er meget feigt å ikke tørre å stå frem med navn og slenge dritt helt anonymt.

Begrunnelsen for journalistenes anonymitet i denne saken kan du lese nederst.

– FINNES REDSKAPER: Advokat Vidar Strømme i advokatkontoret Schjødt mener det finnes muligheter for å straffeforfølge personer som Ivar Underberge.

Mener det finnes redskaper for å stoppe Underberge

Vidar Strømme er advokaten til Ann Kristin, som var én av fire som fortalte sin historie i VG. Han er fornøyd med at Justisdepartementet nå har bestemt seg for å forsøke å sette en stopper for personer som Ivar Underberge.

– Jeg er også fornøyd med at Ann Kristin oppnår at det skjer endringer som i det minste er en hjelp for andre. Da har hun i hvert fall fått til det, sier han.

Samtidig mener Strømme at politiet og domstolene allerede har redskaper til å få fjernet slike innlegg.

– Da tenker jeg på såkalt delvis betinget straff. Det går ut på at noe av straffen ikke gjennomføres, hvis gjerningsmannen oppfyller noen vilkår. Disse kravene kan være av forskjellig type. Det kan ikke være noe i veien for at sletting av innleggene som var straffbare, oppstilles som et slikt vilkår. Det er en fremgangsmåte politiet eller domstolene så langt ikke har brukt, men herved er ideen lansert.

Ansvarlig redaktør Gard Steiro opplyser at medarbeiderne som har laget reportasjene om Ivar Underberge ikke har blitt navngitt på grunn av at det kan medføre betydelig ulempe for dem.

– Vår erfaring tilsier at ikke bare journalistene, men også deres nærmeste, løper risiko for represalier ved kritiske omtale av personer som driver omfattende netthets. Vi mener saken har offentlig interesse. Samtidig har vi et ansvar for å verne våre ansatte. Ansvaret for publiseringen hviler på VGs redaktør. Ingen av de involverte journalistene, fotografene eller reportasjelederne har koblinger eller relasjoner som gjør dem inhabile.