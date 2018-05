DRAPSTILTALT: Påtalemyndigheten mener Eirik Vad (37) sammen med medtiltalte Marius Groth (35) tok livet av Paul Simmons. Foto: VG-TIPSER

Drapstiltalte Eirik Vad (37): – Vi er bedragere, ikke drapsmenn

OSLO TINGRETT (VG) : «Ja, jeg har vært slem, men jeg har ikke drept noen», forklarer drapstiltalte Eirik Vad i retten.

Da 37-åringen innledet sin frie forklaring i Oslo tingrett forklarte han at det aldri var meningen at musikeren Paul Simmons (25) skulle dø da de to var sammen på et hotellrom i Oslo sentrum 7. februar 2015.

– Utgangspunktet med Paul var å bedra ham for pengene. Planen var å dope ham ned og få tak i nettbanken hans, sier Vad i retten.

– For oss var det ingen fordel at Paul skulle dø. Tvert imot. Et bedrageri er en relativt liten affære i forhold til dette her.

Vad er sammen med kameraten Marius Groth (35) tiltalt for å ha drept Simmons og for drapsforsøk på en annen mann. Tiltalen omfatter også grov ransforsøk, grovt bedrageri og voldtekt.

– Føler meg ganske dum

Påtalemyndigheten mener de to fikk Simmons til å overføre 766.00 kroner til Groths bankkonto, samt at de tok opp flere kredittlån i 25-åringens navn.

– Bedrageri dreier seg om å lure for penger. Men du vil ikke lure deg inn i en 20 års fengselstraff, sier Vad.

Han beskriver relasjonen mellom Groth, seg selv og Simmons som «tre gutter som hadde det gøy».

– Jeg har såret mange mennesker emosjonelt og økonomisk, men der går grensen. Det å drepe ligger ikke i min natur. Vi er bedragere, ikke drapsmenn.

– I det kriminelle miljøet lyver vi, vi stjeler og vi bedrar. Men vi dreper ikke, utdyper han.

Den endelige obdukjonsrapporten viser at den viktigste årsaken til at Paul Simmons døde var inntak av heroin. Eirik Vad fastholder i retten at han kjøpte stoffet i den tro at det var kokain.

– På mange måter føler jeg meg ganske dum som har endt opp i denne situasjonen. Det var jeg som kjøpte feil stoff. Jeg er ikke ansvarlig for Pauls dødsfall. Men på en måte tar du et ansvar for du var en del av en situasjon som førte til at han døde. Det har vært en tung ting å bære og en veldig traumatisk situasjonen for meg, forklarer Vad.

I et åpent brev til VG har Marius Groth tidligere lagt hele skylden over på kameraten Eirik Vad.

«Jeg var ikke der. Men sist jeg så Paul var han smilende og glad. Han gledet seg til å dra på byen sammen med Eirik», skrev Groth i brevet som han sendte i 2016 etter å ha sittet et år i varetekt.

Både Vad og Groth nekter straffskyld for drap, men har erkjent bedrageri.

