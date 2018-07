PLAST: Slik så det ut på konsertområdet i Oslo etter at Eminem hadde forlatt området. Foto: Foto: ESPEN RASMUSSEN, VG

Slik så det ut etter Eminem-konserten i Oslo

Publisert: 01.07.18 20:38

Etter at Eminem hadde hatt 17 års fravær fra norsk jord, kunne 55.000 hiphop-fans glede seg over megakonserten i Oslo i helgen. Men da showet var over, kom også medaljens bakside frem: Tonnevis av plastsøppel lå igjen på bakken.

Eminem spilte opp til éndagersfestivalen «Oslo Sommertid» på Voldsløkka i Oslo i helgen.

Da konserten var over, var det derimot ikke glamour og celebre gjester som tok fokuset. Det var heller de enorme mengdene plastsøppel som lå igjen på området.

Spesielt de tusener av plastkopper som gjestene kunne kjøpe alkohol i under festivalen, som tydeligvis ble kastet rett på bakken da de var tomme for edle dråper.

– Vi har ryddet i natt, og idag tidlig var det helt fint, sier konsertarrangør Per Osmundsvaag i Atomic Soul.

Han forklarer at mengden søppel var noe de hadde regnet med på forhånd.

– Alt søppelet er sortert, og vi følger norsk gjenvinning. Søppelet er sendt dit det skal, sier han.

Droppet plastkoppene

Øyafestivalen er blant festivalene som har valgt å gå langt i arbeidet mot plastsøppel.

Mat- og miljøsjef for festivalen, Cathrine Røsseland, sier til VG at de blant annet har byttet ut all engangsplasten som publikum får når de kjøper øl eller mineralvann.

– Vi bruker PLA, som er et plastalternativ som ikke er laget av fossile råvarer. Det er laget av overskuddet etter produksjon av matvarer som mais og potet, forklarer hun.

Produksjonen involverer blant annet ikke bruken av olje, slik produksjonen av plast gjør. Utfordringen med bruk av PLA er at det må komposteres på høy varme.

Derfor må festivalledelsen frakte 2,2 tonn PLA over fjellet til Sogn & Fjordane til et spesielt anlegg etter festivalens slutt.

– Flere aktører er interessert i å begynne å bruke dette. Det viktigste er at man som en stor aktør tar ansvar for produktet, og hva som skjer med det etterpå, sier hun.

Røsseland er klar på at det største problemet med plast er hvis den kommer på avveie og ikke blir resirkulert.

– Det ulogiske med plastbruken er jo at det potensielt kan vare i hundrevis av år, men blir brukt i engangsartikler. Selv om det resirkuleres blir det jo bare nye engangsprodukter, sier hun.

Vurderte PLA

Barsjef under Oslo Sommertid, Barte Øvregård, forteller at PLA-materiale til ølbeger ble vurdert, men at det ble valgt bort på grunn av ulike utfordringer.

– For det første kan ikke PLA blandes med annet matavfall eller biologisk avfall, og for det andre kan det kun komposteres på over 70 grader, skriver han i en epost til VG.

Han skriver også at de ikke var klar over at det fantes steder i Norge som kunne håndtere avfallet på en tilfredsstillende måte før 28. juni, da Øyafestivalen kunngjorde sitt samarbeid med SIMAS. Da var det for sent for levering til arrangementet på Voldsløkka.

– Nå når vi vet at Øyafestivalen har gjort nybrottsarbeid på å få til en god håndtering av denne avfallstypen vil vi selvsagt ta denne dialogen med våre leverandører, men til året i år rakk vi ikke å få på plass en ordning som både tilfredsstilte våre ønsker for miljøhåndtering og våre deadlines for produksjon og leveranse, skriver han.

Ikke godt nok med gjenvinning

Kurt Willy Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund, mener det må komme en holdningsendring i samfunnet når det kommer til brukes av plast, selv om det leveres til gjenvinningsstasjoner.

– Det forsvinner noen prosent hele tiden. Det er alltid noe som blåser av gårde og sprer i naturen uansett hvor flink man er til å samle det, sier han til VG.

Oddekalv mener det er et misforhold i bruken av plast når en colaflaske, som drikkes på en halvtime, er laget av plast med en nedbrytningstid på 200 år.

– Vi har en stor jobb å gjøre med forbruket vårt. En av de store utfordringene fremover blir å rettlede firmaer så de kan gå bort fra engangsplasten, sier Oddekalv.

Han mener at man heller bør se på mulighetene for å bruke papp i større grad enn tidligere. Nå er papp verdens mest miljøvennlige emballasje, mener han.