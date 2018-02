1 av 7 En mann i 20-årene er skutt flere ganger på Holmlia i Oslo. Bevæpnet politi søker etter en bil som forlot åstedet.

Mann skutt i Oslo - politiet jakter bil

Publisert: 07.02.18 21:30 Oppdatert: 08.02.18 05:17

HOLMLIA (VG) Mannen i 20-årene klarte å ta seg inn til en leilighet etter å ha blitt skutt flere ganger. Torsdag morgen er fortsatt ingen pågrepet.

Eieren av den aktuelle leiligheten var en av flere som varslet politiet om skyting i et boligfelt på Holmlia like før klokken 21 onsdag kveld. Gjennom kvelden og natten har bevæpnet politi jaktet på en sølvfarget varebil som er sett kjørende fra stedet - i retning Holmliaveien. Den beskrives som en Chrysler Voyager eller Ford S-Max.

– Vi har også hatt krimteknikere på åstedet for å sikre spor, men ingen er så langt pågrepet. Vi har fått litt ulike tips om kjøretøy, så her er vi fortsatt interesserte i eventuelle observasjoner av personer, kjøretøy eller annet som kan knyttes til skytingen. Små detaljer kan være avgjørende, sier operasjonsleder Tor Jøkling til VG tidlig torsdag morgen.

Politiet vet fortsatt ikke om det er en eller flere personer som har løsnet skudd, eller om det har vært flere biler involvert, men de tror det er brukt etthåndsvåpen.

– Vi vet foreløpig ikke om noen av de involverte partene er knyttet til noen bestemte miljøer. Vi samler informasjon nå gjennom vitneavhør, sa operasjonsleder Marianne Heidenstrøm til VG onsdag kveld.



















1 av 8 SIKRER SPOR: På denne parkeringsplassen på Holmlia ble det løsnet skudd onsdag kveld. Hallgeir Vågenes

Skutt flere ganger

Politiet opplyser til VG at mannen i 20-årene ikke er kritisk skadet, men at han er skutt flere ganger. Han fikk først behandling av ambulansepersonell på stedet, før han ble kjørt til akuttmottaket på Ullevål sykehus.

– Han fremstår ikke som livstruende skadet, sier innsatsleder Brian Skotnes.

Ifølge politiet er den fornærmede mannen kjent for politiet fra før.

– Det er skutt over et større område, men på hvilken måte eller hvorfor vet jeg ikke. Men det er grunn til å tenke at han har forsøkt å løpe fra gjerningspersonen, sier Skotnes.

Politiet fikk melding om skytingen 20.53, etter at flere vitner hadde hørt skudd. Skytingen har skjedd i området Ravnåsveien og Ravnkroken på Holmlia.

– Vi har hatt en rekke vitner som har kommet med interessante opplysninger som vi jobber med nå, sier Skotnes.

En rekke politifolk jobber onsdag kveld på stedet og en politihund er i gang med å kartlegge spor i området.