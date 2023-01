TILBAKEKALLES: Flere modeller tilbakekalles av Volvo.

Volvo tilbakekaller over 4000 biler i Norge

Det opplyser kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway, Erik Trosby, til VG.

Volvo har sett seg nødt til å tilbakekalle 4039 nye biler i Norge grunnet en bremsefeil.

Bilene er 2023-modeller av typene C40, XC40, S60, V60, XC60, V90 OG XC90. Globalt er 106.000 biler rammet, oppgir Volvo til nettstedet.

– Volvo Cars har identifisert en programvarefeil i kontrollmodulen til bremsenes som i sjeldne tilfeller kan føre til at bremsenes elektroniske støttefunksjoner svekkes eller går tapt under kjøring, sier kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway, Erik Trosby, til VG.

Høyeste prioritet

Bremseevnen vil opprettholdes i bremsepedalen, men feilen kan medføre at bremsepedalen kan oppleves som stivere enn vanlig.

Feilen vil rettes ved at Volvo Cars oppdaterer programvaren til styringsenheten.

– Tilbakekallingen gjøres fordi sikkerhet er av aller høyeste prioritert for Volvo og gjøres som et forebyggende tiltak for å unngå potensielle problemer i fremtiden, sier Trosby.

Volvo har ikke mottatt noen rapporter om ulykker eller personskader som følge av feilen.

Over 100.000 biler

Totalt vil det tilbakekalles 106.691 biler på verdensbasis. De berørte bilene er av modellår 2023 og flere modellvarianter i 40-, 60-, og 90-serien. Ingen andre modeller er berørt.

Eierne av de berørte bilene blir kontaktet av Volvo Cars og de vil få feilen utbedret kostnadsfritt. Kunder som har spørsmål knyttet til sin bil kan kontakte sin lokale Volvo-forhandler eller Volvo Cars’ kundesenter.