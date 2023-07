Det er gitt fellingstillatelse på en binne og to unger. Det er ikke den aktuelle binna som er avbildet.

Skal felle bjørnebinne og bjørnunger

Det er første gang det blir gitt fellingstillatelse på en binne med to barn.

Nord-Trøndelag sau og geit har tidligere søkt Miljødirektoratet om fellingstillatelse på binna binnaHunbjørn, men har fått avslag.

Ifølge Klima- og miljødepartementet har det over flere år vært dokumentert store skader på sau i Steinkjer og på Snåsa fra den aktuelle bjørnemoren. Området er beiteprioritert. Nå har hun fått med seg to bjørnunger.

Det var siste strået for Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som fredag formiddag omgjorde vedtaket til Miljødirektoratet: Binna og bjørnungene skal felles.

– Å fatte dette vedtaket om å tillate felling av binne med to unger i Snåsa og Steinkjer kommuner har vært krevende. Jeg har i denne saken lagt mest vekt på den store skadebelastningen over flere år for flere berørte saueeiere i området, skriver Barth Eide i en pressemelding.

BETYDELIGE SKADER: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide trekker frem potensialet for fremtidige skader i begrunnelsen for vedtaket.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

Lærer ungene å gå etter sau

Oddbjørn Kaasa, leder i Nord-Trøndelag sau og geit, sier at de har varslet behov for å fjerne binna før hun etablerer seg i det beiteprioriterte området i Snåsa og Steinkjer.

– Nå som hun har etablert seg med unger, blir dette mye vanskeligere. Det koster oss mye, både følelses- og arbeidsmessig. Det er ingen som syns det er stas å fjerne en binne med unger, sier han.

Rovdyrforliket fordeler rovdyr- og beiteprioriterte områder i Norge. I beiteprioriterte områder skal terskelen for å ta ut rovdyr være lav ifølge Kaasa.

– Når det er gjort en slik fordeling, må vi forholde oss til det.

SPISER SAU: Det er ikke uvanlig at bjørn ferdes fra Sverige til norske beiteprioriterte områder og dreper sau.

Det ble ifølge Kaasa gjort forsøk på å fjerne binna i fjor, før hun fikk unger.

Han mener binna må ut av beiteprioritert område. Hvordan det eventuelt gjøres, ligger ikke under Nord-Trøndelag sau og geit.

– Dersom vi hadde flyttet sauen, vet vi at hun hadde søkt videre. Det er bevist over en lang periode at hun har lært å livnære seg på sau.

– Nå lærer også bjørnungene å gjøre det samme, sier han.

Rovdyr er nøkkelarter

– Det er et ekstremt provoserende vedtak, sier leder i Noah Siri Martinsen.

Hun kaller fellingstillatelsen helt uakseptabel, og mener at regjeringen ikke forholder seg til bestandsmål de selv har satt for truede arter.

– Det er svært få ynglende binner i Norge, og områdene de får oppholde seg i er såpass små at det i seg selv blir et problem for bjørnen, sier hun.

Videre sier hun at det finnes alternativer til å felle binna. Først og fremst, mener hun at beitedyrene burde flyttes eller voktes.

REAGERER: Siri Martinsen mener opprettholdelse av bjørnebestanden burde prioriteres.

Eventuelt sier hun at binna og bjørnungene kan flyttes.

– Det er dyrevelferdsmessig utfordrende, men det er et bedre alternativ enn å skyte dem.

– Det er viktig å bevare alle dyr som hører naturlig hjemme i et økosystem. Rovdyr er nøkkelarter som påvirker alle dyr og planter i økosystemet, sier hun.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post